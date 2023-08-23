Шарлиз Терон рассказала, почему больше не набирает вес для роли

Шарлиз Терон заявила, что больше никогда не будет набирать вес для роли в кино после того, как ей пришлось столкнуться с трудностями при похудении после съёмок фильма «Монстр». Звезда больше не заинтересована в трансформации своего тела для роли.

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Обладательница премии «Оскар» заявила, что её тело до сих пор ощущает последствия колебаний веса, которые она испытывала на протяжении многих лет, пока трансформировала свою фигуру для воплощения разных героинь на экране.

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«Я никогда больше не буду сниматься в кино и говорить: "Да, я наберу 20 килограммов. Я никогда больше не буду этого делать, потому что вы не сможете это снять. Когда мне было 27 лет, я снималась в фильме "Монстр" и после похудела на 30 килограммов. Я пропускала по три приема пищи и вернулась к своему нормальному весу», — сказала звезда.

За это достижение Шарлиз получила премию «Оскар» как лучшая актриса в фильме 2003 года, в котором она снялась вместе с Кристиной Риччи. Ранее Шарлиз говорила, что ей удалось легко сбросить вес, набранный за время работы над фильмом, но теперь это стало практически невозможно. После того как актриса набрала 20 кг для фильма «Талли», она не смогла вернуться к прежнему весу.

«Помню, как через год попыток сбросить вес я позвонила своему врачу и сказала: "Мне кажется, я умираю, потому что не могу сбросить этот вес". А он такой: "Вам уже за 40. Успокойтесь. Ваш метаболизм уже не тот, что раньше". Никто не хочет этого слышать», — поделилась Шарлиз.

В 2018 году Терон сказала, что у неё началась депрессия, когда она пыталась перевоплотиться в свою героиню.

«Я хотела почувствовать то, что чувствовала эта женщина, и думаю, что это был способ стать ближе к ней и проникнуться её мироощущением. Знаете, для меня это было огромным сюрпризом. Я получила сильный удар по лицу от депрессии. Да, впервые в жизни я ела так много переработанной пищи и пила слишком много сахара. На съёмках мне было не до веселья», — пояснила она.

Если первые три недели есть много и вкусно казалось классно, то после набирать лишний вес было уже не весело.

«Внезапно ты просто перестаешь есть в таком количестве, и это превращается в работу. Помню, как мне пришлось заводить будильник посреди ночи, чтобы просто поддерживать вес. Я буквально просыпалась в два часа ночи, а рядом со мной стояла чашка холодных макарон с сыром. Я просыпалась и просто ела их... Я просто запихивал их себе в горло. Трудно поддерживать такой вес», — добавила звезда.