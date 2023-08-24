Нолан извинялся перед Пью за её небольшую роль в «Оппенгеймере»

Биографический триллер «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана вышел чуть больше месяца назад, однако разговоры о нём ходят до сих пор. Сегодня, 23 августа, актриса Флоренс Пью рассказала один интересный факт: постановщик извинялся перед ней за то, что не уделил её героине достаточно времени в фильме.