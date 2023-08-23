Аманду Байнс стали отпускать из психбольницы

37-летнюю Аманду Байнс, известную по молодежным комедиям нулевых, на днях заметили прогуливающейся недалеко от психиатрической лечебницы в Ориндже. Она вновь оказалась в больнице в конце июля.

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Портал TMZ разместил несколько фотографий женщины и выяснил, что пациентка настолько окрепла ментально, что врачи решили ослабить режим ее пребывания. Теперь она может покидать стены учреждения на несколько часов для прогулок, делать покупки. Однако планируется, что она еще какое-то время пробудет под наблюдением врачей.

Это не первый опыт лечения Аманды - она оказывалась в психиатрической клинике в июне и в марте (в том случае ее нашли на улице в Лос-Анджелесе голой и потерянной).