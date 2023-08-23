Звезда «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

"Должен сказать, что съемки в «Блудливой Калифорнии» сделали из меня более сильного актера, потому что мне пришлось пересиливать свои комплексы. Сначала я был в полном ужасе, когда нужно было снимать сцену с мастурбацией. А к концу я совершенно спокойно думал: «Окей, сегодня нужно изобразить три оргазма. Как бы сделать, чтобы они вышли забавнее? Как сделать то, как сделать это?", - Эван Хэндлер.