«Мне стыдно было»: актер Васильев раскритиковал поведение Артемьевой на съемках
Народный артист Российской Федерации Анатолий Васильев исполнил роль дедушки Юры в первых четырех сезонах популярного сериала «Сваты». Его коллегой по картине, сыгравшей супругу, стала актриса Людмила Артемьева. Васильев поделился неприятными воспоминаниями, связанными с ней.
По словам народного артиста, Артемьева очень резко относилась к поклонникам и зрителям сериала. Васильев отметил, что актриса могла «шарахать людей» так, что к ней становилось вовсе невозможным подойти. Причин этого актер не понимал.
"Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость? К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе", — цитирует Васильева издание «Аргументы и факты».
Актриса Татьяна Кравченко отреагировала на высказывания своей коллеги по цеху Анны Кошмал, которая назвала всех партнеров по съемочной площадке сериала «Сваты» предателями.
В июне 2022 года Анна Кошмал заявила, что ее коллеги предпочитают вообще не говорить о происходящем на Украине. А для нее такое поведение неприемлемо, поэтому она перестала общаться с другими участниками популярного проекта «Сваты».