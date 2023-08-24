Васильев раскритиковал поведение Артемьевой на съемках

"Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость? К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе", — цитирует Васильева издание «Аргументы и факты».