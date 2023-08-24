Умерла актриса из оригинальной "Моей прекрасной няни"

Ушла из жизни Нэнси Франджионе, американская актриса кино и ТВ, в 1984-м году взявшая премию Soap Opera Digest Awards как "выдающаяся злодейка" - за роль в "Другом мире".

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У артистки сравнительно скромная фильмография из дюжины пунктов, но зато в ней нашлось место целой обойме важного дневного "мыла". Помимо "Другого мира", где она на протяжении десяти лет играла коварную Сесиль де Пулиньяк, Нэнси сыграла в шоу "Одна жизнь, чтобы жить" и "Все мои дети".

Плюс на ее счету роль кузины Марши из ситкома The Nanny, лицензированного в России как "Моя прекрасная няня", "Мэтлок", "Бак Роджерс в XXV веке".