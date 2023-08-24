Звезда «Сватов» рассказал о невероятной харизме Сергея Бондарчука

Актер Анатолий Васильев признался в беседе с aif.ru, что режиссер Сергей Бондарчук обладал «невероятной харизмой» и «мощным эффектом присутствия».

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По словам Васильева, Бондарчук имел такую сильную энергию, что все взоры обращались к нему, как только тот заходил на светское мероприятие. Артист заявил, что все женщины начинали смотреть только на режиссера, хотя до этого разговаривали с другими.

«А Бондарчук не спеша — чмок-чмок со знакомыми, покуривая трубку — шел по залу. Останавливается, если кого-то увидел, начинает общаться. Все менялось с его приходом, он становился центром! Как это объяснить? Но так было. Сила такая была в нем», — поделился актер.

Василев заявил, что в Бондарчуке преобладали такие качества, как достоинство, уважение и любовь к людям.

Сергей Бондарчук начал свою карьеру в 1948 году в Театре-студии киноактера. В 1959 году он дебютировал как кинорежиссер с фильмом «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова. В 1965—1967 годах экранизировал «Войну и мир», которая удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».