Как 71-летнему Лиаму Нисону удается оставаться звездой боевиков

В российский прокат вышли «Заложники» Нимрода Антала — новый боевик с Лиамом Нисоном, который в этот раз носится за рулем своего мерседеса по улицам Берлина. «Лента.ру» рассказывает о том, как венгерскому режиссеру удалось соблюсти каноны типичного экшена с ирландской звездой, но при этом сделать кино по-настоящему нескучным.

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Руководитель берлинского хедж-фонда Мэтт Тернер (Лиам Нисон) традиционно начинает день с поединка с боксерской грушей. Видимо, идет на пользу: успешный инвестор невозмутимо пропускает мимо ушей новости о взрывах машин, легко успокаивает коллегу (Мэттью Модайн), запросто разруливает скандалы с детьми. Он собирается, как обычно, отвезти их в школу и отправиться по своим делам. Однако, сев в уютный джип Mercedes, Мэтт получает звонок на подброшенный в машину телефон. Измененный голос в трубке сообщает, что под водительским сиденьем — бомба, и Тернер должен исполнять все указания злоумышленника и ни в коем случае не выходить из автомобиля.

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Целый год мы жили без новых боевиков с Лиамом Нисоном. Трагический Альцгеймер прошлогоднего «Флешбэка», поставленного Мартином Кэмпбеллом, выглядел чем-то вроде прощания. 70-летие Лиам встретил в образе усталого киллера с умирающим мозгом, а в финале даже погиб — причем свитой для прощального поклона служили Моника Беллуччи и Гай Пирс. Однако слезы, которые наверняка пролили на финальных титрах избранные фанаты артиста, оказались преждевременными. Нисон не планирует останавливаться, причем руководствуется явно не финансовыми соображениями, а исключительно собственным удовольствием. За девять лет, прошедшие с окончания трилогии «Заложница», он окончательно стал совершенно независимой единицей. В связи с этим на нем никак не сказалась попытка «отменить» шефа кинокомпании Europa Corp. Люка Бессона.

Нисон сам себе господин, а спрос на его услуги по-прежнему крайне велик

Ключевые элементы стиля, впрочем, были найдены еще 15 лет назад — не без волчьего продюсерского чутья Бессона. Больше всего Нисону к лицу улицы европейских столиц (или заснеженные просторы), а на фоне индустриальных мегаполисов США он смотрится несколько чужеродно. Ставшая торговой маркой физиономия все больше похожа на изысканный горный кряж. К ней лучше подходит постимперский шик — Парижа ли, Берлина ли, не так важно.

Кроме того, Нисон очень хорошо смотрится за рулем. Он умеет правильно, напряженно и загадочно смотреть вдаль и разговаривать с невидимым собеседником, подолгу обходясь без живых партнеров

Все эти слагаемые — то, чего вправе ожидать зритель, оплативший билет на фильм, на афише которого красуется гордый ирландский профиль. Его скульптурные черты в настоящий момент, кстати, неожиданно остро напоминают недавно покинувшего нас Игоря Ясуловича и наводят на мысли о том, каким великолепно зловещим умел быть Игорь Николаевич, так и не дождавшийся собственной «Заложницы». Но это — к слову.

Режиссер новейших «Заложников» — венгр Нимрод Антал — к счастью, прекрасно понимает правила игры, на которую подписался. После замечательного дебютного «Контроля» Антал прошел горнило студийной работы в США. На его счету и спродюсированные Робертом Родригесом «Хищники» (апокриф знаменитой франшизы с Эдрианом Броуди и Олегом Тактаровым), и эпизоды «Прислуги», «Сосен» и «Очень странных дел». Антал умеет мимикрировать в заданных рамках, сохраняя при этом характерную визуальную выразительность. В случае «Заложников» его методы и вовсе с редкой безупречностью совпали с материалом.

Дело в том, что одна из самых значительных работ Антала — фильм «Metallica: Сквозь невозможное», в котором акробатическая съемка концерта главной тяжелой группы планеты скрещена с триллером про погоню. Опыт поиска хлестких визуальных образов, которые для своей музыки неизменно ищет Metallica, явно обогатила творческую палитру Антала — и пригодилась на съемках «Заложников». Эта картина вообще похожа на развернутый оммаж клипу режиссера Уэйна Ишэма I Disappear. В том видео на песню из саундтрека второй части франшизы «Миссия невыполнима» каждый из участников квартета тоже стремительно бежал и ехал от надвигающегося как электрическое цунами персонального апокалипсиса.

В «Заложниках» динамика и невротичность действия тоже равномерно нарастают на протяжении полутора часов, чтобы в финале превратиться в ураган. Антуражем для гонки служит Берлин — где-то на дальнем плане уютно торчит игла знаменитой городской телебашни. Однако основное действие «Заложников» (за исключением короткого пролога) ограничено салоном мерседеса, а задача режиссера — сделать так, чтобы зрителю не было скучно. Антал идет здесь на все возможные ухищрения. Парадоксально расположенная камера вращается вокруг своей оси, изображение плывет и расцветает при помощи деликатных фильтров, имитирующих адреналиновый приход. Самый яркий момент — когда после очередного взрыва солнце пробивается в салон сквозь красивые дыры в дверях — это уже почти уровень Майкла Манна, а не наемного европейского ремесленника.

Впрочем, основная причина любви миллионов зрителей к фильмам категории B — погружение на полтора часа в атмосферу предсказуемого и при этом совсем не скучного комфорта

Расклад сил и суть интриги более или менее понятны уже после беглого взгляда на афишу, финал тоже относительно известен (если только авторы не решают испортить зрителю праздник). Удовольствие от просмотра составляет точность в сервировке, обрамлении центральной части композиции. «Заложники» с этой задачей справляются отлично. Здесь и безопасно маячащие на периферии призраки Романа Полански и Харрисона Форда, и скромные, но изящные визуальные находки, и внезапно объемный выход Мэттью Модайна в формате «деды воевали».

Что же касается Нисона, то ему можно пожелать разве что попытаться аккуратно расширить сферу жанровых интересов. Европа уже исхожена и изъезжена им вдоль и поперек, но ведь есть еще, например, космос. Ну или, допустим, командировка во вселенную «Миссия невыполнима». В конце концов, ветеран Лиам старше вечно молодого Тома всего на десять лет, вместе они составили бы отличный тандем.