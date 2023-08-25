Александр Доронин: «У меня остались потрясающие воспоминания о съемках сериала "Первокурсницы"»

4 сентября в 21.00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала «Первокурсницы» производства Comedy Club Production. Главные роли во вдохновляющей истории о том, что начинать жизнь с начала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова («Домашний арест») и Екатерина Стулова («Жуки»). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте – это не повод, чтобы бояться перемен. Одну из главных мужских ролей сыграл актер Александр Доронин. «ФедералПресс» поговорил с ним о новом проекте, о настоящей дружбе и о ностальгии по прошлому.

© fedpress.ru

Александр, о чем сериал «Первокурсницы» для вас? Что для вас в нем главное?

Видео дня

— Для меня сериал, прежде всего, про то, что нельзя останавливаться, жизнь продолжается и в 40 лет – и то ли еще будет! С таким ощущением я подходил к этой истории.

Расскажите, пожалуйста, о своей роли в «Первокурсницах». Каким вы видите вашего героя? Почему вам было интересно его сыграть?

— Мне было непросто «общаться» с моим киногероем, потому что он уж очень незащищенный в своей жизни персонаж, как мне показалось. Но в этом его трогательность и обаяние. Такие люди все еще существуют. Он не сильно далек от меня, но я в то же время тянулся до него.

Насколько вам было интересно существовать в жанре ситкома и как вы относитесь к легким комедиям?

— Это было потрясающе, но и очень тяжело поначалу. Слава Богу, что рядом со мной был Илья Ермолов. И это не комплимент артиста режиссеру, это комплимент товарища по актерскому цеху к другому товарищу. Илюша, прежде всего, имеет актерское образование, он тонко чувствует природу актера, понимающе и технично проецирует все, что нужно сделать, через команду, которая стоит за камерой. Я не знаю, как ему это удается. Он будто шарик вакуумный делает, и нам легко технически работать с ребятами. Он большой умница, настраивает всю группу на хороший результат. Это важно: когда все люди смотрят в одну сторону с любовью.

Говорят, что если человек в ответ на вопрос, хотел бы он начать жизнь заново, отвечает отрицательно, то он, вероятно, лукавит. Как вы к этому относитесь? Если бы вам выпал шанс вернуться в прошлое, что бы вы изменили? Пошли бы в актерскую профессию?

— Если честно и без лукавства, я все равно выбрал бы мою актерскую профессию. Но, конечно, есть в моей жизни три события, которые бы я поменял. Признал бы, что я виноват перед профессией, перед партнерами. Но не ушел бы ни за что, никогда! У меня потрясающая профессия. Полет души, фантазии, физики… Замечательно. Она приносит радость мне и людям.

В сериале красной линией проходит мысль о том, что мечтам юности надо оставаться верным. Правдиво ли это? Ведь каждый день мы меняемся, меняются и мечты.

— Те ориентиры, которые заложены в детстве семьей, школой, остаются навсегда. Это как лучи солнца. Они есть, а вы – выбирайте.

Вы уже сказали, что вам хорошо работалось с режиссером и технической командой фильма. А с актерами?

— Для меня было большим счастьем поработать на этом проекте с актрисой Анной Уколовой. Я из Саратова, она – из Самары. Я учился на первом курсе ГИТИСа, она – на втором, мы жили на одном этаже в общежитии на улице Трифоновской у метро Рижская. Мы с Аней буквально ели из одной тарелки, смотрели взахлеб одни и те же фильмы. Аня – моя сестра, очень близкий мне человек.