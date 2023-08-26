Звезда «Сватов» Артемьева — о своем резком поведении: «Не получилось приехать, думала, что сократят»
Анатолий Васильев устроил настоящую встряску своей коллеге по сериалу «Сваты» Людмиле Артемьевой. Актер отчитал женщину за непристойное поведение с поклонниками, которые часто подходили к ней за фото, теплой беседой или автографом, но получали отказ. Мнения разделились: кто-то поверил Анатолию, но нашлись и те, кто подверг его слова сомнению.
«Я слышала, что и сам Васильев мог нагрубить»,
«Можно подумать, все такие святоши. У каждого бывает плохой день», — делятся мнениями Интернет-пользователи.
Пока Людмила Артемьева не ответила коллеге не критику, но зато в одном из последних интервью рассказала о закулисье съемок 7 сезона «Сватов». Знаменитость востребована в профессии, поэтому у нее было сразу несколько рабочих проектов. Съемки комедийного сериала растянулись, из-за этого Людмила Викторовна не могла участвовать в каждой сцене. Из-за этого её героине Ольге Николаевне, как показалось некоторым поклонникам, уделили слишком мало внимания.
«Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не завершила съемки в сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — рассказала Артемьева в беседе с порталом «Вокруг ТВ«.