Звезда «Американского пирога» изменилась до неузнаваемости

В ролике боровшаяся ранее с алкоголизмом Рид утирает слезы после тяжелого забега, демонстрирует мешки под глазами и жалуется, что над ней много издеваются.

В 2008 году Тара Рид впервые попала в реабилитационный центр. В 2021 году Тара Рид призналась, что потеряла контроль над собой из-за семейной трагедии. В интервью она подчеркивала, что не стыдится своей зависимости — по словам актрисы, она не причинила никому вреда и только развлекалась, а потому не заслужила критики со стороны интернет-троллей.