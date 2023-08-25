Звезда «Американского пирога» изменилась до неузнаваемости
47-летняя актриса Тара Рид изменилась до неузнаваемости в трейлере нового реалити-шоу. Об этом сообщает The Sun.
Звезда «Американского пирога», сыгравшая в культовой комедии 1990-х блондинку Викторию, присоединилась к команде проекта «Спецназ: труднейшее испытание в мире».
В рамках шоу знаменитостям нужно проходить через испытания, которые используют для обучения настоящих военных.
В ролике боровшаяся ранее с алкоголизмом Рид утирает слезы после тяжелого забега, демонстрирует мешки под глазами и жалуется, что над ней много издеваются.
«Мне хотелось бы быть сильнее», — говорит она судье.
В 2008 году Тара Рид впервые попала в реабилитационный центр. В 2021 году Тара Рид призналась, что потеряла контроль над собой из-за семейной трагедии. В интервью она подчеркивала, что не стыдится своей зависимости — по словам актрисы, она не причинила никому вреда и только развлекалась, а потому не заслужила критики со стороны интернет-троллей.