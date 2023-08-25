Куда пропала звезда «Не родись красивой» Уварова

Актриса Нелли Уварова прославилась на всю страну в середине 2000-х, когда сыграла главную роль в сериале «Не родись красивой». Как сложилась жизнь артистки и почему ее перестали пригашать сниматься в кино?

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Как прославилась Нелли Уварова

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Роль Кати Пушкаревой принесла Нелли Уваровой успех. Однако актрису не сразу утвердили на съемки. После записи проб постановщики «Не родись красивой» отвергли ее кандидатуру, но спустя несколько месяцев вернулись к портфолио и после повторного просмотра ролика с кастинга взяли в сериал. Лента имела большую популярность у зрителей, но, как призналась Уварова в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), она оказалась не готова к большому вниманию к своей персоне.

«Случился сериал „Не родись красивой“ и вот это всеобщее внимание. Я стала защищаться, и все мои усилия были направлены на то, чтобы стать как можно менее заметной. Раньше я носила яркое, а потом стала одеваться в серое, черное, темно-синее», — рассказала артистка.

Почему Нелли Уварову перестали приглашать в кино

После роли Кати Пушкаревой Нелли Уварову заметили режиссеры и стали активно приглашать в другие проекты. В 2006 году она снялась в полнометражном фильме Карена Оганесяна «Я останусь», а в 2007 году — в 40-серийной картине «Атлантида».

Затем артистка стала отказываться от большинства предложений, так как не хотела браться за любую роль. Актриса даже могла прекратить работу после нескольких месяцев съемок.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — рассказала она в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Сейчас актриса играет только в театре. Нелли Уварова заверила, что вполне удовлетворена этим. Она отмечает, что никогда «не питала больших амбиций по поводу карьеры в кино», потому что понимала, что ее характер «не будут терпеть именитые режиссеры».

Как сложилась личная жизнь Нелли Уваровой

Уварова в 2005 году сыграла свадьбу с режиссером сериала «Не родись красивой» Сергеем Пикаловым. По словам артистки, их отношения начались задолго до работы над этим проектом. В эфире программы «Судьба человека» она рассказала, что брак пришелся на момент ее популярности, когда она уставала от съемок и внимания поклонников. Отношения пары со временем ухудшились, и Нелли настояла на раздельном проживании.

«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — заявила она.

Через несколько месяцев после официального развода у нее начался роман с коллегой Александром Гришиным. Они не афишировали отношения, а вскоре Уварова узнала о беременности. Брак пара зарегистрировала в 2011 году.

«Мы никому ничего не рассказывали, поэтому у людей все чаще стал возникать вопрос, от кого же я родила? Даже другие работники театра сомневались в том, действительно ли мы вместе, поэтому боялись подойти к Саше и поздравить с прибавлением в семье», — сказала она.