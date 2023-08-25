Советские кинопары, которые в реальности были врагами
История советского кино изобилует невероятными сюжетами, как на экране, так и за его пределами. В этой статье "Рамблер" расскажет о знаменитых советских кинопарах, которые в реальности были врагами.
Надежда Румянцева и Николай Рыбников
В фильме "Девчата" Румянцева и Рыбников влюбленно смотрели друг на друга. Но вне кадра между ними был конфликт. Рыбников хотел, чтобы роль досталась его жене, но этого не случилось. Это и испортило отношения между коллегами.
Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук
В фильме "Неоконченная повесть" Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук играли влюбленных. Но на самом деле они не дружили. Однажды Бондарчук грубо обратился к Быстрицкой и оттолкнул от прилавка буфета. Это создало раздор между ними.
Барбара Брыльска и Юрий Яковлев
Знаменитая пара из "Иронии судьбы" на самом деле на дух друг друга не переносила. Брыльске не нравилась внешность коллеги, в особенности, зубы Яковлева, и она не хотела целоваться с ним.
Александра Яковлева и Валентин Гафт
На съемках "Чародеев" Гафт и Яковлева часто конфликтовали. Валентин критиковал ее игру, потому что Александре тяжело давалось запоминание текстов. По этой причине актер однажды даже напал на артистку и начал ее душить.