Советские кинопары, которые в реальности были врагами

История советского кино изобилует невероятными сюжетами, как на экране, так и за его пределами. В этой статье "Рамблер" расскажет о знаменитых советских кинопарах, которые в реальности были врагами.

Надежда Румянцева и Николай Рыбников

В фильме "Девчата" Румянцева и Рыбников влюбленно смотрели друг на друга. Но вне кадра между ними был конфликт. Рыбников хотел, чтобы роль досталась его жене, но этого не случилось. Это и испортило отношения между коллегами.

Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук

В фильме "Неоконченная повесть" Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук играли влюбленных. Но на самом деле они не дружили. Однажды Бондарчук грубо обратился к Быстрицкой и оттолкнул от прилавка буфета. Это создало раздор между ними.

Барбара Брыльска и Юрий Яковлев

Знаменитая пара из "Иронии судьбы" на самом деле на дух друг друга не переносила. Брыльске не нравилась внешность коллеги, в особенности, зубы Яковлева, и она не хотела целоваться с ним.

Александра Яковлева и Валентин Гафт