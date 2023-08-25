Максима Виторгана вырезали из сериала и заменили на дипфейк

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» — поиронизировал он в соцсетях. Виторган отметил, это не первый подобный случай. По словам артиста, его «потребовали убрать» из сериала «Ева, рожай», а также из нового сезона «Беспринципных».