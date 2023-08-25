Предательство, бесплодие и пластика: горькая судьба Натальи Гундаревой

Ее уважали режиссеры и любили миллионы зрителей. Она легко вживалась в самые разные роли и смогла создать на экране целую галерею ярких женских образов. Усердная, трудолюбивая и бесконечно талантливая актриса – Наталья Гундарева. В этом году обладательнице уникального дара перевоплощения, легенде театра и кино, народной артистке РСФСР могло бы исполниться 75 лет.

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Ее героини – красивые, молодые, смешные, обольстительные – такие разные, но всегда близкие и понятные людям. Наблюдая за актрисой в работе, никто и подумать не мог, что «веселая» душа артистки скрывает годы страданий и горьких ударов судьбы. «Все впечатления, которые я выношу на сцену, для меня связаны с мучениями», – призналась однажды актриса. О том, почему звезде отечественного кино так и не удалось стать счастливой, читайте в материале MIR24.TV.

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Как Наталья Гундарева спасла жизнь режиссеру Леониду Марягину на съемках фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова»? Почему ее опасались коллеги по цеху? И как актриса жила последние годы? Смотрите в программе «Наше кино. Неувядающие» 27 августа в 08:55 на телеканале «МИР». Также в этот день мы покажем фильмы с любимой актрисой: смотрите х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» в 10:10 и х/ф «Однажды двадцать лет спустя» в 11:55.

Судьбоносная встреча

О том, чтобы стать профессиональной артисткой, Наташа никогда и не думала. Будучи дочерью простых инженеров, она собиралась пойти по стопам родителей и даже поступила в строительный институт. Для девушки театр тогда был всего лишь увлечением, которое ограничивалось ее выступлениями в артистическом кружке.

Попытать счастья в творческой профессии Гундареву убедил ее друг, будущий известный актер Виктор Павлов. По его наставлению она подала документы в Щукинское училище и неожиданно для самой себя блестяще сдала экзамены.

После выпуска из «Щуки» Наталью приняли в труппу театра имени Маяковского, где она проработала всю жизнь. Здесь же начинающая актриса встретила свою первую настоящую любовь. Это был режиссер Леонид Хейфец, с которым Гундарева вместе работала над постановкой «Обрыв». Женатый мужчина был почти на 15 лет старше новоиспеченной актрисы, но никакие доводы разума уже не могли помешать их роману.

Роковое решение

Хейфец, по уши влюбленный в Наташу, бросил семью и женился на молодой артистке. Поначалу этот брак был счастливым, но семейную гармонию стали разрушать бытовые проблемы. Общительный и компанейский режиссер часто приглашал домой друзей. Шумные компании кутили до утра, а молодая супруга часами стояла у плиты и прибирала за гостями. Вести хозяйство и оставаться примой подмостков одновременно оказалось сложной задачей. Начались ссоры и скандалы. Окончательной точкой в их отношениях стало роковое решение Натальи Гундаревой.

Когда перспективной артистке предложили главную роль в фильме «Осень», она узнала, что ждет ребенка. Ради карьеры девушка прервала беременность, о чем потом сожалела всю свою жизнь.

После этого актриса уже не смогла родить. В одночасье ее мир раскололся на две части. С одной стороны, она блистала на сцене и в кино, собирая толпы поклонников, с другой – никак не могла устроить личную жизнь, так и не познав радости материнства. На публике актриса утверждала, что не испытывает потребности иметь детей, мол, их ей заменяет театр. И только близкие знали, сколько слез пролила звезда экрана из-за этой беды.

Разбитое сердце

После развода Наталья недолго проходила в холостом статусе. Скоро она снова влюбилась в коллегу по театру – актера Виктора Корешкова. И снова бурный роман быстро перетек в семейные отношения. Наташа будто растворилась в супруге, начала чаще улыбаться, была нежной и мягкой, всегда искала его взглядом. В ответ мужчина проявлял сдержанность, и окружающие стали подозревать его в меркантильности. К этому времени имя артистки уже знала вся страна. Естественно, брак со знаменитостью открывал перед Корешковым много перспектив.

Со временем Гундарева осознала, какую ошибку совершила. А потом узнала и об изменах супруга. Несмотря на это, она продолжала держать любимого подле себя, не устраивая сцен ревности.

Однажды во время отпуска актриса пошла купаться в море и потеряла обручальное кольцо. Плохая примета сбылась, когда муж заявил, что полюбил другую, причем не какую-то незнакомку, а близкую подругу Наташи. Естественно, за этим последовал развод.

Второй неудачный брак обернулся для Гундаревой не меньшим потрясением, чем первый. Казалось, Наталья перестала верить в искренние признания мужчин и «закрылась» от любви, уйдя с головой в работу.

Комплексы и операции

Несмотря на статус одной из самых востребованных артисток страны, толпы поклонников и многочисленные романы, Наталья Гундарева с детства переживала из-за своей внешности. Будучи ребенком, она часто слышала в свой адрес эпитеты «булочка», «пампушечка», «кубышечка». Конечно, у девочки появились комплексы, которые потом преследовали ее до конца жизни. Даже третье замужество и последующие годы благополучной семейной жизни с Михаилом Филипповым не разрушили критического отношения артистки к самой себе.

С возрастом к комплексам по поводу фигуры добавились страхи стать старой и ненужной. Гонка за красотой начала перерастать в навязчивую идею. Однажды Наталья Гундарева исчезла с экранов на какое-то время, а потом внезапно вернулась похудевшей и помолодевшей. Пластика помогла знаменитости преобразиться внешне, но сильно подорвала здоровье 50-летней звезды.