Актриса Ребел Уилсон пришла на премьеру в образе за 2 миллиона рублей
Актриса Ребел Уилсон в необычном образе пришла на премьеру в Сиднейский оперный театр. Об этом сообщает WWD.
Актриса предпочла для выхода короткое платье Gucci, которое дополнила сумкой Chanel и лоферами. Образ обошелся Ребел Уилсон в 18 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).
Ребел Уилсон похудела на 36 кг в 2020 году. В интервью Daily Mail она рассказывала, что люди могут питаться на 600 калорий в день.
«Правда в том, что вашему организму не нужно много калорий, и я знаю, что для некоторых людей это может показаться безумием, но если вы питаетесь правильно и маленькими порциями, то все будет в порядке. Я узнала, что на самом деле вам нужно всего 600 калорий в день, а не 1,5 или 2 тысячи», — заявила актриса.
Ребел Уилсон уточнила, что она не советует каждому человеку потреблять всего 600 калорий в день. По ее словам, минимальное количество нужно для «целей детоксикации».