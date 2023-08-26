Актер Кристиан Бэйл покатался на самокате с щенком в сумке

Актер культовой трилогии про Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана Кристиан Бэйл появился на публике в необычном образе. Об этом сообщает Just Jared и приводит соответствующие фото папарацци.

© Газета.Ru

В пятницу, 25 августа, 49-летний актер был замечен на прогулке на самокате вместе с сыном, когда они брали прохладительные напитки в местной закусочной. Кристиан Бейл был одет в белую футболку и темно-синие шорты. Образ дополнила сумка для собаки, в которой с удовольствием катался его маленький щенок. Поклонников восхитил аутфит актера.