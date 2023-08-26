Павел Деревянко сыграет самого себя в комедийном сериале «Из поморов мы»
В Архангельске начались съемки комедийного сериала «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли, сообщает PR-служба «Арт Пикчерс Вижн». В новой истории актеру предстоит сыграть самого себя – артиста Павла Деревянко, которому ради подготовки к роли Ломоносова пришлось отправиться на родину ученого в Холмогоры. По сюжету Деревянко размещают в доме семьи Беловых, глава которой, мужчина по имени Егор, всю жизнь зарабатывает тяжелым физическим трудом и ненавидит гламурных «звезд». Павлу вместо погружения в роль ученого и быт поморов приходится разбираться в череде проблем семейства Беловых да и всего города вместе с мэром.
- Непривычно играть героя с моим именем. Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался. Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста и буду с нескольких знакомых актеров снимать по чуть-чуть разные особенности: и речевые, и поведенческие. И конечно, героя ждет трансформация: он очеловечивается, сходят с него ненужная шелуха и московский флер, - признался Павел.
Также в фильме принимают участие Антон Богданов, Варвара Володина, Артём Волобуев.
Съемки проекта стартовали в селе Ломоносово, где родился легендарный ученый. В кадр попали Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова и другие достопримечательности. В одной из серий участвовали местные актёры массовых сцен: по сюжету на концерте в поддержку губернатора герой исполняет песню, посвящённую городу.