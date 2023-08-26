Павел Деревянко сыграет самого себя в комедийном сериале «Из поморов мы»

В Архангельске начались съемки комедийного сериала «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли, сообщает PR-служба «Арт Пикчерс Вижн». В новой истории актеру предстоит сыграть самого себя – артиста Павла Деревянко, которому ради подготовки к роли Ломоносова пришлось отправиться на родину ученого в Холмогоры. По сюжету Деревянко размещают в доме семьи Беловых, глава которой, мужчина по имени Егор, всю жизнь зарабатывает тяжелым физическим трудом и ненавидит гламурных «звезд». Павлу вместо погружения в роль ученого и быт поморов приходится разбираться в череде проблем семейства Беловых да и всего города вместе с мэром.