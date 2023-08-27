Снимал сложное, но понятное каждому кино: каким был Панфилов

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Панфилова 11 мая доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с инсультом. Несмотря на улучшение состояния (все это время он находился в сознании), ему диагностировали воспаление легких, режиссер находился в больнице. В субботу Марк Варшавер, директор театра "Ленком Марка Захарова", где Панфилов поставил несколько спектаклей, сообщил о его смерти.

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"Он долго боролся за жизнь, он - свободолюбивый человек, который любил жизнь. Врачи делали для него все невозможное, но болезнь победила", - сказал он, выражая соболезнования.

Панфилов лишь на семь месяцев пережил Чурикову, которая была его музой на протяжении полувека и снялась почти во всех его фильмах. Актриса умерла 14 января на 80-м году жизни.

Начало карьеры

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске в семье журналиста (в дальнейшем - преподавателя истории партии в Щепкинском театральном училище) и научной сотрудницы. По словам Панфилова, семья жила скромно, но отец и мать очень любили своих детей. Родительскими "коллизиями и жертвенностью", рассказывал режиссер, было в дальнейшем пропитано и его творчество.

"У меня были замечательные родители. Все то, о чем мы говорили с мамой, с отцом, вошло в меня и стало предметом моих занятий. То, что было в моих родителях, что волновало мою мать и моего отца, то так же сознательно и подсознательно питало и волновало меня. А это драматургия, между прочим, сильная драматургия. Ради этого стоит начинать дело, я имею в виду писать сценарий, потом фильм. Ради этого стоит жить", - вспоминал режиссер.

Уже в Свердловске (ныне Екатеринбурге), куда переехала семья, Панфилов увлекся фотографией, но профессионально заниматься этим не стал. После службы в армии он поступил на химический факультет Уральского политехнического института. Окончив в 1957 году вуз, Панфилов успел поработать инженером на химическом заводе, научным сотрудником в НИИ и даже заведующим отделом пропаганды в Свердловском горкоме партии. Казалось, в его карьере четко выстроилась определенная траектория, но решающим в его жизни стал поход на "Летятжуравли" Михаила Калатозова в 1958 году.

Режиссер признавался, смена профессии случилась "как в романе". После просмотра экранизации пьесы Виктора Розова Панфилов вышел из кинотеатра "оглушенный" и решил, что будет заниматься кино. Далее последовали создание любительской киностудии - еще в Свердловске, операторский факультет ВГИКа заочно, поступление на высшие режиссерские курсы в Москве. В 1966 году Панфилов стал штатным режиссером "Ленфильма" и приступил к своему первому полному метру "В огнеброда нет". Дебют Панфилова о "святой душе" Тане Теткиной в огне гражданской войны получил главный приз на Международном кинофестивале в Локарно. Критики сравнивали картину с утопическим "Чевенгуром" Андрея Платонова, а ее режиссера поставили в одну линию с отечественными киномэтрами.

Встреча с Чуриковой

"Когда я задумал свой первый фильм - "В огне брода нет" - то никаких глобально-эпохальных задач себе не ставил. Боже упаси! Меня волновала эта девчонка, Таня Теткина", - вспоминал режиссер. Волновала Панфилова и исполнительница главной роли. С Инной Чуриковой 32-летний Панфилов познакомился, когда искал актрису на роль Тани. В одной из телепередач он заметил девушку с поразительным взглядом и понял, что она идеально подходит. Однако тогда Панфилов не признал в ней актрису Чурикову, которая на тот момент уже заявила о себе.

"Инну увидел в 1966 году по телевизору как лицо девушки, не зная, что за передача, что за девушка. Потом выяснилось, что это Инна Чурикова. Я искал ее - без имени, без отчества и без фамилии. Но не знал, что до этого я прекрасно знал актрису Инну Чурикову: это Марфушка из "Морозко", это колдунья из фильма "Старшая сестра". Но у меня не было никакой связи с теми ролями, с теми персонажами, никакой связи с этим лицом девушки, которая меня поразила", - вспоминал он в одном из интервью.

Как шутил Панфилов, тогда он впервые "попался" в ловушку таланта Чуриковой перевоплощаться до неузнаваемости. "Я только потом оценил ее способность перевоплощаться, полностью меняться, когда и лицо, и глаза - все становится неузнаваемо другим. Она - человек с тысячью лиц", - рассказывал он. После режиссер предложил Чуриковой сыграть главную роль в своем втором фильме "Начало", а вскоре - стать его женой. Чурикова приняла оба предложения.

"Начало" принесло Панфилову в 1971 году "Серебряного льва" - вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля, а также укрепило его репутацию режиссера, снимающего сложное философское кино, но при этом понятное каждому. Сам Панфилов говорил, что делает только то, что волнует его самого. "Надеюсь, что это может взволновать и зрителя", - в этом, по словам режиссера, и был его секрет успеха.

В конце 1970-х Панфилов перешел на киностудию "Мосфильм", где снял фильм "Тема". Картина затрагивала проблему эмиграции из СССР и долгое время была запрещена к показу. В 1986 году фильм показали и в стране, и за ее пределами. Итогом стал "Золотой медведь" - главный приз Берлинского кинофестиваля. Далее были мелодрама "Валентина" по пьесе Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске", обладательница золотого приза Московского международного кинофестиваля "Васса" и драматичная "Мать" - последние сняты по произведениям Максима Горького. В 1990 году режиссер получил награду Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф.

Работа в театре

В конце 1980-х Панфилов пришел в театр, поставив "Гамлета" в "Ленкоме". Тут же в 1990-е он поставил пьесы "… Sorry" с Чуриковой, в 2010-е - "Аквитанскую львицу" и "Ложь во спасение". В 2017 году Панфилов сделал Чурикову королевой в Театре Наций - здесь состоялась премьера спектакля "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Супруга режиссера сыграла в постановке роль британской королевы Елизаветы II.

Последним фильмом Глеба Панфилова стала драма "Иван Денисович", снятая по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Мировая премьера состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно в 2021 году. Исполнитель главной роли бывшего советского военнослужащего, сбежавшего из германского плена и отправленного в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже в пользу немецкой разведки, Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков. В 2022 году фильм получил приз фестиваля "Золотой эфеб" в Палермо за лучший фильм по мотивам литературного произведения.

Потерей для всего российского кинематографа смерть Панфилова назвали кинематографисты, политики, культурные и общественные деятели. "Пока тяжело поверить", - написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова, разместив фотографию, на которой она обнимает Панфилова на похоронах Чуриковой в январе.