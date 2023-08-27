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Меган Маркл вернется в кино, чтобы получить «Оскар»

Меган Маркл планирует вернуться к актерской карьере и считает, что в будущем сможет получить «Оскар». Об этом сообщает Life & Style со ссылкой на источник из окружения герцогини.

Меган Маркл вернется в кино, чтобы получить «Оскар»
© Газета.Ru

По словам инсайдера, Меган Маркл ведет переговоры с «известными режиссерами и продюсерами», чтобы вернуться к актерской карьере.

«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — рассказал он.

Инсайдер отметил, что за последние пять лет Меган получила «кучу предложений», но была вынуждена отклонить их, потому что сначала пыталась принять королевскую жизнь, а потом проложить новый путь в Голливуде с Гарри.

«Но теперь все изменилось. Поскольку другие возможности иссякают, она активно ищет роли и общается с известными режиссерами и продюсерами. Гарри на 100 процентов поддерживает все это. Актерство — это то, что Меган знает и что она всегда любила», — уточнил он.

Инсайдер подчеркнул, что Меган Маркл подходит к своему возвращению очень стратегически.

«Меган очень хочет получить драматическую роль в кино. Она считает, что в будущем она могла бы получить «Оскар», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл экранизируют роман для Netflix.

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