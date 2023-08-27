Меган Маркл вернется в кино, чтобы получить «Оскар»

«Но теперь все изменилось. Поскольку другие возможности иссякают, она активно ищет роли и общается с известными режиссерами и продюсерами. Гарри на 100 процентов поддерживает все это. Актерство — это то, что Меган знает и что она всегда любила», — уточнил он.