«Я очень люблю деньги!». На что Брэд Питт тратит многомилионные гонорары

В 2023 году голливудского секс-символа Брэда Питта признали одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Капитал звезды составил более 300 миллионов долларов (примерно 28 миллиардов рублей) и отправил его в десятку лидеров рейтинга цикла о роскошной жизни звезд.

«Я сгорю в адском огне»

Уильям Брэдли Питт — именно так звали звездного мачо при рождении — настоящий selfmade man. Мальчик появился на свет в штате Оклахома в семье менеджера по грузоперевозкам Уильяма Питта и школьной учительницы Джейн Этта Хиллхаус. Вместе с братом Дугом и сестрой Джулией Брэдли он воспитывался в строгости: по воскресеньям детей водили в баптистскую церковь, заставляли молиться каждый раз перед ужином и петь в церковном хоре.

«Я вырос в очень религиозной христианской семье, и из-за этого у меня часто возникали проблемы. Религия — совсем не моя стихия. С детства я задавал себе много вопросов, на которые не мог получить вразумительных ответов, — признавался потом актер. — Только лет в 20 я начал отделять себя от идей, которые не имели для меня никакого смысла, и серьезно задумался над многим из того, что раньше должен был воспринимать как само собой разумеюще­еся».

"Я хорошо помню момент, когда отверг все, что внушалось мне с детства. Я противопоставил себя семье, но родные приняли меня таким, какой я есть. Они беспокоятся за меня, ведь я, по их мнению, сгорю в адском огне"

Окончив школу, юноша принялся изучать журналистику и рекламное дело в университете Миссури, Колумбия. Не проработав ни дня по специальности, он бросил учебу за пару недель до выпускного и решил бежать подальше от родительского контроля — в Голливуд, навстречу своим амбициям. Там первым делом Питт сократил свое имя до более брутального Брэд и убрал надоевшее ему первое имя. Но для того чтобы начать актерскую карьеру, этого было явно недостаточно.

«Моя мама мечтала стать актрисой — до недавнего времени я понятия не имел об этом. Но вы же сами знаете, что я со Среднего Запада, где актерство не считается профессией, не говоря уж о том, что думали об этом в моей семье. За две недели до окончания колледжа все мои друзья устраивались на работу, а я понял, что не хочу, как они. И тут меня осенило. Я бросил учебу за две недели до выпуска, собрал вещи и уехал, потому что любил кино. Я решил рискнуть», — рассказывал Питт.

На новом месте Брэду пришлось сменить много профессий: от водителя и грузчика до ресторанного зазывалы, который разгуливал по улицам в костюме гигантского цыпленка. «Пришлось танцевать в костюме цыпленка перед фастфудом — так я на практике узнал, что такое реклама, которой учился четыре года в университете», — шутил он.

Но будущая звезда твердо знал, что однажды ему улыбнется удача, и тратил почти весь свой заработок на актерские курсы. И удача действительно улыбнулась — в 1987 году Питту дали роль в популярном сериале «Даллас», где он сыграл возлюбленного дочери одного из главных героев.

Самый сексуальный из ныне живущих

С этого момента и последовала череда картин, которая открыла перед Питтом двери в большое кино. Главная роль в американо-югославской драме «Темная сторона солнца» стала первой работой актера в полнометражном фильме, а за комедийный хоррор «Вырезая класс» он получил первый серьезный гонорар — 12 тысяч долларов.

В 1990 году на съемках картины «Умереть молодой» Бред Питт познакомился со своей первой любовью Джульет Льюис. Но отношения пары не прошли испытание популярностью: в то время как имя Брэда уже было на слуху, Джульет по-прежнему оставалась «подающей надежды актрисой». Постоянные сцены ревности наскучили актеру, и он бросил Льюис после трех лет совместной жизни. Девушка попыталась покончить с собой, но безуспешно.

В 1994 году актер попал в топ-25 самых сексуальных звезд за всю историю кино по версии журнала Empire. А издание People дважды признало его «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих». Брэд Питт стал первым и пока единственным человеком, удостоившимся этого титула два раза

Еще через год артист получил первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Двенадцать обезьян» с Брюсом Уиллисом. А на съемках триллера «Семь» он снова влюбился. На этот раз избранница была под стать мировой звезде — грядущая свадьба Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу стала едва ли не главной новостью шоу-бизнеса в 1996 году. Но и этим отношениям не было суждено продолжиться. Из-за грубых манер и вечно мятой щегольской одежды мать Гвинет считала Питта деревенщиной и часто высказывала свое недовольство дочери.

И действительно, на архивных снимках тех лет Брэд Питт предстает в потертых кожаных куртках, широких джинсовых рубашках, заправленных в брюки на высокой талии, в сапогах-казаках. По его образам можно было отслеживать тренды 1990-х: он также любил гранжевые свитера с щегольскими вельветовыми брюками, полурасстегнутые цветные рубашки с закатанными рукавами и кожаные плащи. Неудивительно, что Гвинет Пэлтроу оказалась между двух огней. Она попыталась изменить имидж бойфренда, но он расценил это как неготовность принимать его таким, какой он есть.

В 1999-м актер сыграл в одной из самых легендарных картин своей фильмографии — драме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». С тех пор участие Брэда Питта в фильме считается неоспоримым показателем его качества. Затем он появился в «Большом куше» Гая Ричи, который тут же стал одним из наиболее кассовых фильмов 2000 года.

В том же году Питт снялся в сериале «Друзья» в качестве приглашенной знаменитости, где познакомился со своей первой законной женой Дженнифер Энистон. В каждом интервью актер называл ее женщиной всей своей жизни и планировал завести с ней детей сразу после съемок сериала. При поддержке Энистон он получил свои самые коммерчески успешные роли и купил роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Вместе с женой и главой голливудской киностудии Paramount Pictures Брэдом Грэйем Питт основал собственную продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Именно она продюсировала картину «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом.

Главную награду в своей актерской жизни — премию «Оскар» — Брэд Питт получил только в 2014 году как один из продюсеров исторической драмы «12 лет рабства», признанной лучшим фильмом года

«Я так устал от себя»

Семейное счастье звезд оборвалось, когда Питта пригласили на главную роль в боевике «Мистер и миссис Смит», где у него завязался роман с Анджелиной Джоли. Долгие месяцы Брэд скрывал свою связь от жены, пока она не увидела фото папарацци, на которых ее муж играл с приемным сыном Джоли на пляже. В январе 2006 года, когда Джоли уже ждала ребенка от Питта, они наконец официально признались в отношениях.

У них родилась дочь Шайло Нувель, а спустя два года — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Всего в семье воспитывалось шестеро детей, включая троих приемных: Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли. Официально оформить брак пара решилась только в 2014 году. Бюджетная свадьба мало соответствовала статусу знаменитостей: на ней присутствовали всего 22 гостя, а платье невесты было покрыто рисунками детей, в том числе портретом Дженнифер Энистон с подписью «Рэйчел – почти что моя мама».

"Перед встречей с Энджи (Анджелина Джоли — прим. «Ленты.ру») я ясно чувствовал: да, моя жизнь сложилась удачно — я сыграл в нескольких действительно хороших картинах, испытывал чувства… Но я так устал от себя! Все мое внимание было невольно сосредоточено на мне самом — никого другого в моей жизни не было. А в 40 лет надо уже отдавать себя, не брать. Делиться, а не копить"

Уже через два года Джоли подала на развод. По слухам, актер попросту устал от супруги, которая провалилась в депрессию, и начал ухаживать за француженкой Марион Котийяр, с которой познакомился на съемках фильма «Союзники». Кроме того, СМИ писали, что Питт регулярно выпивал — в этом признавался и сам актер. «Там, где я вырос, алкоголизм, наркотики были признаками слабости. А тут, в Лос-Анджелесе, оказались чуть ли не нормой», — говорил он.

На фоне попыток Брэда Питта наладить свою личную жизнь продолжались судебные разбирательства с Джоли — супруги пытались установить порядок отношений с детьми. В 2019 году развод был зарегистрирован официально, и дети остались с матерью. Брэд по-прежнему принимает участие в их воспитании и продолжает приезжать в семейный особняк, чтобы вместе провести время.

Шато раздора

Боролись Питт и Джоли не только за детей, но и за Chateau Miraval — замок и винодельню на юге Франции, который они купили в 2008 году за 25 миллионов евро (около 900 миллионов рублей по курсу того времени). Сделка была оформлена через инвесткомпании Питта и Джоли, которые получили равные доли. После развода актриса захотела продать свою часть и сумела сделать это только в октябре 2021 года. Она уступила свою компанию Nouvel фирме Tenute del Mondo.

Месяц назад Nouvel начал войну с Брэдом Питтом. Актера обвиняют в том, что он умышленно «разграбил» компанию, владеющую Chateau Miraval, устраивая в нем постоянные ремонты и перестройки. Nouvel требует взыскать с него как минимум 350 миллионов долларов (33 миллиарда рублей) в качестве компенсации за ущерб, причиненный замку и винодельне.

По мнению юристов, Брэд Питт и его «соучастники» разорили замок, чтобы восстановить над ним контроль. «Питт опустошал активы компании, тратя миллионы на показушные проекты, включая более миллиона долларов на ремонт бассейна, строительство и перестройку одной лестницы четыре раза, тратя миллионы на восстановление студии звукозаписи,— говорится в иске. Взбешенный тем, что Джоли продала Nouvel Stoli, а не ему, Питт повел себя как капризный ребенок, отказываясь признавать Nouvel равным партнером».

И это уже третий иск, связанный с Chateau Miraval. Первым заявление в суд подал Брэд Питт в начале 2022 года. Он пытался оспорить сделку по продаже Nouvel, посчитав ее незаконной. По словам звезды, со времени покупки замка существовала четкая договоренность о том, что никто из супругов не станет продавать свою долю без согласия партнера. Но Джоли подала встречный иск, заверяя, что подобного соглашения не было, а свою долю в замке она продала ради финансовой независимости, а также «некоторого мира, и чтобы закрыть глубоко болезненную и травматичную страницу для нее и ее детей».

Замки, суперкары и любимый российский мотоцикл

В этом году Брэду Питту исполнится 60 лет, однако он по-прежнему остается не только секс-символом Голливуда, но и одним из самых востребованных актеров. Это подтверждают его баснословные гонорары за участие в съемках: средняя зарплата звезды в крупных картинах составляет около 20 миллионов долларов (почти два миллиарда рублей).

420 млн долларов размер собственного капитала Брэда Питта в 2023 году

Столь внушительный капитал требует соответствующих инвестиций, и Брэд Питт выбирает элитную недвижимость. Актер владеет множеством роскошных особняков по всему миру на общую сумму в 100 миллионов долларов (9,5 миллиарда рублей). Среди его последних приобретений — дом из стекла и стали в Лос-Фелисе (район Лос-Анджелеса) площадью 185 квадратных метров, который до 2019 года принадлежал гитаристу группы Maroon 5 Джеймсу Валентайну. Постройка 1960 года с тремя спальнями, бассейном, сауной и патио обошелся Питту в 5,5 миллиона долларов (примерно 517 миллионов рублей).

Особняк, в котором прошли счастливые годы Брэда Питта с Анджелиной Джоли и их детьми, актер приобрел еще в 1990-х у актрисы Кассандры Петерсон за 1,7 миллиона долларов. Каждый раз, когда кто-то из соседей выставлял на продажу примыкающий к нему участок, Питт моментально его выкупал. Однажды таким соседом стал пожилой мужчина: его жена умерла, и ему требовались деньги. Брэд купил его дом, но разрешил соседу жить в нем до самой смерти.

Эта история стала местным анекдотом. Старик прожил до 105 лет, наслаждаясь щедростью голливудской звезды

Главный дом Брэд Питт тщательно перестраивал под себя вместе с командой архитекторов и дизайнеров. Его площадь — 620 квадратных метров. На территории расположены два бассейна с джакузи и пруд с рыбой, а с другой стороны — скейтпарк для детей. Там также есть кинотеатр, гараж для коллекции мотоциклов Брэда и несколько гостевых домов, в каждом из которых — минимум по две спальни и по две ванные комнаты. После развода с Анджелиной Джоли дом был продан за 39 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей).

В Калифорнии актер купил себе еще один, особенный дом. Этот старинный замок на скалистом обрыве над морем был построен в начале ХХ века для писателя Дэниела Льюиса Джеймса. По оценке местных риелторов, особняк стоимостью 40 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей) стал самой дорогой недвижимостью, когда-либо продававшейся в этом районе.

Помимо него, актер владел особняком в Беверли-Хиллз, в котором жил с Дженнифер Энистон. Он подарил его бывшей супруге на 50-летие. Среди соседей — Дженнифер Лоуренс, Эштон Кутчер и Тейлор Свифт. Дом был построен в 1934 году для актера Фредрика Марча — это был один из первых роскошных домов кинозвезд в Голливуде.

Часть своего состояния актер потратил на роскошный автопарк стоимостью более четырех миллионов долларов (почти 380 миллионов рублей). В его коллекции — две Tesla Model S, Chevrolet Tahoe, Lexus LS 460 F Sport, BMW Hydrogen 7, Aston Martin Vanquish Carbon, Bentley Continental GT и Lamborghini Aventador LP 700-4.

Но главная страсть Питта — мотоциклы. В его гараже есть два чоппера, Нarley-Davidson, Ducati Monster, BMW R1150GS Adventure, Triumph, Suzuki и другие модели. Зная слабость своего мужа, Анджелина Джоли подарила ему на день рождения Monster S4R S Testastretta, собранный по ее эскизам. Это обошлось ей приблизительно в 100 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей). «Гоняю на мотоцикле, хотя на велосипеде мне тоже очень хорошо. Я сажусь на мотоцикл в каждой стране, куда меня заносит», — рассказывал актер.

Один из любимых мотоциклов Питта — российский «Урал Турист»