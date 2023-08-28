Как Гундаревой удавалось создавать абсолютно любые образы

75 лет назад родилась народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. У нее был классический тип красоты как у мадонн эпохи Возрождения, но с поправкой на русскую ментальность. Поэтому для публики Гундарева всегда оставалась родной и близкой. О непростой судьбе актрисы рассказывает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

© Кадр из фильма "Сладкая женщина"

Первая главная роль в кино Натальи Гундаревой – в фильме «Сладкая женщина». Сыграть пробивную Нюру Доброхотову режиссер Владимир Фетин сразу предложил именно ей. В те годы Гундарева – пухленькая молодая актриса, кровь с молоком, яркая и напористая. Кажется, с таким талантом Гундаревой была одна дорога, в актрисы. Но Наталья после школы готовилась поступать в строительный.

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Друг уговорил отнести документу в «Щуку», где самобытную абитуриентку сразу заметили. После театрального училища сразу четыре московских театра предложили ей место: Вахтанговский, МХАТ, «Современник» и Театр имени Маяковского. Гундарева выбрала последний. Ему и оставалась верна всю жизнь, 35 лет прослужив на Большой Никитской.

«Она была лучезарнейшей, лучшей, примой, любимейшей актрисой Гончарова, сумасшедшим трудоголиком, у которой в жизни существовал только театр. Может, еще кинематограф», – поделилась народная артистка России Ольга Прокофьева.

Жизнь между театром и кино. В конце 70-х Гундарева на пике карьеры. Ее ждут кинорежиссеры и роли в родной «Маяковке». Колоссальная требовательность к себе и абсолютная самоотдача, говорят о ней коллеги по цеху.

«Это невероятно, я вчера посмотрела «Собачий пир», где она играла бомжиху. А до этого я посмотрела, где она играла Елизавету, нашу королеву. Я говорю: «Наташ, диапазон от бомжихи до Елизаветы!» Не было актрис таких и нет», –подчеркнула заслуженная артистка России Татьяна Орлова.

Зрителям казалось, что на экране Наталья Гундарева играет себя, такую же страстную, простую и сложную. Она была трижды признана лучшей актрисой года по результатам опросов журнала «Советский экран». В картине «Вас ожидает гражданка Никанорова» актрисе вновь предлагают сыграть деревенскую простушку Катю.

В фильме «Однажды двадцать лет спустя» – еще одна важная роль Гундаревой. После выхода картины еще долгие годы многие удивлялись, как не имеющая детей актриса так сыграла многодетную мать. На экране Наталья Гундарева будто воплощает судьбу, которую ей не суждено прожить.

«Такой немножко пропагандистский фильм, она все равно туда вносила свое тепло, противоречивость женскую. И никогда не шла просто на поводу у режиссера», – отметил народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.