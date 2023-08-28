Актер Федор Лавров: «Я не верю в случайности»

На телеканале ТНТ продолжается показ комедийного сериала «Телохранители» Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней. Одну из ролей в этой истории сыграл актер Федор Лавров.

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Федор, на телеканале ТНТ идет комедийный сериал «Телохранители». Чем, на ваш взгляд, он интересен зрителям?

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— Это комедия с прекрасным актерским составом, с молодыми замечательными ребятами. И это должно быть блестяще!

— Работалось очень хорошо, спокойно, интересно. Были замечательные партнеры. Хотя меня там совсем немного, мне понравилась та роль, что мне предложили, и я с удовольствием согласился поучаствовать в процессе.

В сериале история закручивается вокруг случайной встречи, которая меняет судьбы главных героев сериала. А вы верите в то, что вот такие случайности не случайны?

— По поводу случайностей могу сказать словами моего очень мудрого друга: «Случайности – это нераскрытые закономерности». Поэтому в полные случайности я не особо верю.

Знаю, что раньше вы преподавали в Школе-студии МХАТ. Как считаете, сильно ли отличается мировоззрение, игра, восприятие ролей нынешними студентами и молодыми актерами от более зрелого поколения артистов?

— Сложно сравнивать старую, среднюю и молодую школы. Все становится понятным, когда появляется какой-то результат. Есть молодые ребята, которые идут своим путем, и у них блестящие результаты независимо от какой-то школы. Могу сказать одно, что школа – это всегда очень неплохо.

В одном из интервью вы говорили о том, что перфекционизм — не очень хорошо. Это история пограничная. А есть ли, на ваш взгляд, ситуации, где все-таки без перфекционизма не обойтись?

— Я остаюсь при своем мнении: перфекционизм – это болезнь. Это какое-то обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому я думаю, что точность – это одно, а перфекционизм – это несколько другое.

В прошлом году вы вместе с писателем Романом Михайловым дебютировали как режиссеры фильма «Сказка для старых». Также в этой работе вы сыграли одну из ролей. Дебют оказался настолько удачным, что на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске получили за эту притчу приз. Каково это – быть и по одну, и по другую сторону экрана?

— Быть по одну и по другую сторону от камеры – это не мое ноу-хау. Я не первый, кто это сделал, конечно. Это и очень интересно, и сложно одновременно. Но часто бывает так, что трудновыполнимая задача оказывается дико интересной. В нее погружаешься и купаешься, скажем так.

Вы признавались, что с возрастом научились получать радость от отдыха. А какой он для вас? В разговорах с близкими, в чтении книг, в путешествиях, в любовании красивыми пейзажами? Кстати, о них. Сейчас байкальские виды находятся на первых строчках «тур-парада» путешественников. А бывали ли вы в Сибири, в Иркутске? Наслаждались ли байкальской природой?

— Отдых – это иногда просто ничего не делать, получать удовольствие и не думать о том, что надо куда-то бежать, что-то успеть. Вот такая радость растворения в этом потоке бытия – это классно (смеется). В Иркутске, к сожалению, я не бывал, Байкал тоже не видел, но надеюсь, что это произойдет. Очень бы хотел на него посмотреть.