Филимонов рассказал, почему согласился на роль Шелленберга

«Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают. Ну и ещё интересно тем, что чем точнее сделать антагониста, тем более понятен становится положительный персонаж. Это партнёрская работа. Я должен работать так. Короля играет свита. Поэтому, с моей точки зрения, для зрителей, смотрящих на это со стороны, должен проявляться объем взаимоотношений. И хотелось бы, чтобы эти взаимоотношения были более сложными, чем кажется на первый взгляд», – заключает артист.