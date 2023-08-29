Филимонов рассказал, почему согласился на роль Шелленберга

Звезда «Вертинского» рассказал, почему согласился на роль Вальтера Шелленберга
В Петербурге продолжаются съемки сериала о шпионах «Берлинская жара». Создатели картины обещают зрителям своего рода спин-офф «Семнадцати мгновений весны».
Роль шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, антагониста главного героя, досталась Алексею Филимонову, известному зрителям ролями в фильмах «Кислород» и «Вертинский».
Актер рассказал «Петербургскому дневнику», что согласился на роль Шелленберга легко и сразу.
«Потому что такого я не играл. Фильм исторический, а история – это очень важно для понимания того, кто ты есть. Чтобы сквозь время дать понять людям, как было и почему так», – объяснил артист.
Филимонов признается, что играть отрицательного персонажа ему интересно.
«Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают. Ну и ещё интересно тем, что чем точнее сделать антагониста, тем более понятен становится положительный персонаж. Это партнёрская работа. Я должен работать так. Короля играет свита. Поэтому, с моей точки зрения, для зрителей, смотрящих на это со стороны, должен проявляться объем взаимоотношений. И хотелось бы, чтобы эти взаимоотношения были более сложными, чем кажется на первый взгляд», – заключает артист.