Актёр Анатолий Васильев раскрыл неприятную правду про Артемьеву в сериале «Сваты»
Российские зрители до сих пор ждут продолжения сериала «Сваты» (16+). А некоторые ещё и вспоминают с ностальгией первые серии популярного проекта. Получил порцию славы за игру в «Сватах» и актёр Анатолий Васильев, который играл экранного мужа Людмилы Васильевой.
В пятом сезоне Васильев покинул «Сватов» - по сюжету герой умер от приступа, а его супруга осталась вдовой.
Как пишет «Экспресс-газета», Анатолий Васильев не скрывает, что отношения с Артемьевой были натянутыми.
Выяснилось, что актриса «шарахала людей», к ней подойти было нельзя, вспоминает её экранный партнёр.
Мне стыдно было находиться рядом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять: что там не любить в нашем народе? - рассказал Васильев.
Вспоминает актёр и про то, почему ушёл из сериала. Ему не нравились шутки, повороты в сюжете.
76-летний Васильев говорил сценаристами и режиссёрам, что есть фильмы Эльдара Рязанова, Данелии, с них надо было брать пример. Но его «не услышали», «всех всё устраивало».
Как писал ранее портал 2х2.su, в сериал «Сваты», скорее всего, уже не вернётся актриса Анна Кошмал. Актриса, сыгравшая Женю, поругалась со своими экранными родственниками и не хочет больше сниматься.