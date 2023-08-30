Юмористка описала опыт работы с Дубовицкой

Она уточнила, что какое-то время работала автором шуток на телешоу «Мастер смеха», где молодые комики соревновались между собой в искусстве юмора. В проекте победила знакомая Арановой Карина Мейханаджян, девушке предложили стать резидентом «Аншлага», и она согласилась. Затем они вместе с Арановой стали придумывать монолог, с которым можно было бы выступить в рамках концерта труппы, редактировала его лично Дубовицкая.