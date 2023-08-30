Звезда «Секса в большом городе» показала поклонникам нового питомца

ктриса Сара Джессика Паркер забрала со съемок «И просто так…» котенка своей героини Кэрри Брэдшоу. Об этом актриса рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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58-летняя Сара Джессика Паркер опубликовала несколько фотографий с новым питомцем, сделанных в ее доме в Нью-Йорке. Актриса отметила, что котенка зовут не «Туфелька», как в сериале, а «Лотос».

«Его имя за кадром — Лотос. Официально усыновлен семьей Паркер/Бродерик в апреле 2023 года. Лотос присоединился к Реми и Смиле, которых мы усыновили в мае 2022 года. Если он кажется вам знакомым, значит, так оно и есть», — подписали фотографии звезда.

На прошлой неделе создатели «И просто так» объявили о продлении сериала на третий сезон. Руководитель отдела оригинального контента компании Max Сара Обри отметила, что второй сезон «И просто так» стал очень успешным в плане просмотров, поэтому сериал продлили еще на одну главу.

«Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка», — поделилась Сара Обри.