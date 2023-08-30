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Звезда «Служебного романа» не знает сумму своей пенсии

Народная артистка России Светлана Немоляева призналась в беседе с aif.ru, что не знает точной суммы своей пенсии.

Звезда «Служебного романа» не знает сумму своей пенсии
© Газета.Ru

Немоляева объяснила, что деньги приходят к ней на карточку, а оттуда автоматически оплачиваются все счета за квартиру, телефон и коммунальные услуги. Она считает такой подход неправильным, так как, по ее мнению, необходимо следить за своими финансами. Она назвала себя «неорганизованной и расхлябанной» в этом плане.

Немоляева лишь знает, что получает надбавку от мэра города Москвы Сергея Собянина за звание народной артистки. Сумма доплаты составляет 30 тысяч рублей.

«Эту цифру я знаю только потому, что такую доплату получают все народные в Москве», — объяснила звезда.

Светлана Немоляева с отличием окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1958 году. В 1945-м она дебютировала в кино в картине «Близнецы». В фильмографии звезды более 120 ролей. Она сыграла в таких картинах, как «12 стульев», «Служебный роман», «Карантин», «Дневной поезд», «Ласточкино гнездо», «Евгений Онегин».

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