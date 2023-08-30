Суд отклонил иск к студии из-за отсутствия в фильме Аны де Армас

Суд отклонил иск к студии из-за отсутствия в фильме актрисы Аны де Армас
Окружной судья штата Калифорния Стивен Уилсон отклонил иск двух недовольных зрителей фильма Yesterday. Они требовали от студии Universal 5 млн долларов за отсутствие в картине актрисы Аны де Армас.
Фильм режиссера Дэнни Бойла вышел в 2019 году, и истцы были уверены, что актриса в нем сыграла "значительную роль". Ана де Армас действительно принимала участие в съемках, но все сцены с ее участием были вырезаны, уточняет THR.
Актриса промелькнула в трейлере картины на "съемках" шоу Джеймса Кордена вместе с исполнителем главной роли в фильме Химешем Пателем. Однако она даже не указана в списке актеров.
Тем не менее два зрителя взяли фильм в прокате в онлайн-кинотеатре и потеряли по 3,99 доллара каждый. Один из них даже купил фильм еще раз, полагая, что в режиссерской версии увидит Ану де Армас. Расстроившись, поклонники актрисы потребовали от студии 5 млн долларов за ложную рекламу, неосновательное обогащение и недобросовестную конкуренцию.