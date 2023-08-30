Умерла актриса из сериала "Просто Мария"

27 августа ушла из жизни Мариэлла Трехос, известная перуано-колумбийская актриса театра, мюзиклов, кино и теленовелл.

© Российская Газета

В частности, артистка сыграла одну из главных ролей, Терезы, в 359 эпизодах "мыльной оперы" "Просто Мария" - перуанской версии истории, где Марию сыграла Саби Камалич.

Плюс на счету артистки "Мечта о любви", "Без жалости", "Такова жизнь", "Все о Камиле", "Эстрелита", десятки других, работа на озвучании.

Напомним, что "Просто Мария" пережила не менее шести ремейков, включая российско-украинский "Поцелуй" 2013 года. У нас в стране наиболее популярна мексиканская вариация 1989 года с Викторией Руффо.