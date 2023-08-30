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Актриса Бонни Райт разочарована небольшой ролью Джинни Уизли в киносаге «Гарри Поттер»

Недавно актриса Бонни Райт, исполнительница роли Джинни Уизли в «Гарри Поттере», дала новое интервью журналистам. В ходе него актриса призналась, что разочарована отсутствием достаточного экранного времени у её героини во франшизе фильмов Warner Bros.

Бонни Райт разочарована небольшой ролью в «Гарри Поттере»
© Чемпионат.com

"Сцены были сокращены или удалены, так что не так много можно было показать. Это разочаровывало, ибо многие аспекты не были раскрыты. В отличие от книг, в сценарии не было места для больших изменений. Их просматривали множество руководителей. Мне просто не дали возможность".

По словам Райт, в кинофраншизе создатели не уделили достаточно времени раскрытию образа Джинни Уизли, будущей возлюбленной Гарри Поттера. Многие сцены с героиней либо сократили, либо вообще вырезали.

На данный момент Warner Bros. занята производством полноценного сериала по мотивам «Гарри Поттера» с новыми актёрами. Дата выхода и другие подробности пока не раскрываются.

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