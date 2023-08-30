Бонни Райт разочарована небольшой ролью в «Гарри Поттере»

"Сцены были сокращены или удалены, так что не так много можно было показать. Это разочаровывало, ибо многие аспекты не были раскрыты. В отличие от книг, в сценарии не было места для больших изменений. Их просматривали множество руководителей. Мне просто не дали возможность".