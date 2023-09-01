Адам Драйвер расплакался после семиминутных оваций

«Я очень рад быть здесь, чтобы поддержать этот фильм, его усеченный график съемок и усилия всех потрясающих актеров, работающих над ним, и съемочной группы. Но я также очень горжусь тем, что нахожусь здесь и являюсь наглядным представителем фильма, который не входит в AMPTP, и продвигаю директиву руководства SAG», — высказался Драйвер.