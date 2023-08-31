Итальянский актер раскритиковал выбор Драйвера на роль Феррари

Популярный итальянский актер Пьерфранческо Фавино заявил, что итальянским актерам нужно дать шанс играть роли итальянцев в больших международных фильмах. Об этом сообщает Reuters.
Предположительно, так он раскритиковал выбор голливудского актера Адама Драйвера на роль итальянского конструктора Энцо Феррари.
«Хотелось бы, чтобы итальянские актеры были больше представлены в международных фильмах об итальянцах. Ничего не имею против американских звезд, но в нашей стране есть талантливые актеры. Они ждут, чтобы им достались правильные роли», — сказал он.
Фавино высказался за день до премьеры на Венецианском кинофестивале фильма «Феррари», в котором партнершей американца Драйвера по экрану стала испанка Пенелопа Крус.
Драйвер играл другого знаменитого итальянца Маурицио Гуччи в картине Ридли Скотта «Гуччи». Другие «итальянские» роли достались Леди Гаге, Джареду Лето, Джереми Айронсу, Сальме Хайек и Аль Пачино.
Ранее Лилиана Кавани получила почетный приз Венецианского кинофестиваля.