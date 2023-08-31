Лилиана Кавани получила почетный приз Венецианского кинофестиваля
Режиссер Лилиана Кавани получила Почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на церемонии открытия 80-го Венецианского кинофестиваля, которая проходила 30 августа. Об этом сообщает Screen Daily.
«Я первая женщина, получившая эту награду. В мире много женщин-сценаристов и режиссеров, которые работают наравне с мужчинами. Не совсем правильно, что мы не даем им шанса стать замеченными», — сказала во время своей речи 90-летняя постановщица.
Она призвала организаторов фестиваля учитывать гендерный вопрос.
Свою статуэтку Кавани получила из рук актрисы Шарлотта Рэмплинг, которая снималась в драме режиссера «Ночной портье» 1974 года. Рэмплинг назвала Кавани постановщицей, которая заставляет зрителя задаваться вопросами «о прекрасном, уродливом и нерешенном».
Юбилейный Венецианский кинофестиваль проходит на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Его открыл фильм «Команданте» итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса. Биографичная драма «Феррари» режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером закроет конкурс.
Ранее режиссер отмененного в Израиле спектакля прокомментировал произошедшее.