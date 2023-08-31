$95.93+0.22104.45+0.97

Лилиана Кавани получила почетный приз Венецианского кинофестиваля

Режиссер Лилиана Кавани получила Почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на церемонии открытия 80-го Венецианского кинофестиваля, которая проходила 30 августа. Об этом сообщает Screen Daily.

Кавани получила почетный приз Венецианского кинофестиваля
© Газета.Ru

«Я первая женщина, получившая эту награду. В мире много женщин-сценаристов и режиссеров, которые работают наравне с мужчинами. Не совсем правильно, что мы не даем им шанса стать замеченными», — сказала во время своей речи 90-летняя постановщица.

Она призвала организаторов фестиваля учитывать гендерный вопрос.

Свою статуэтку Кавани получила из рук актрисы Шарлотта Рэмплинг, которая снималась в драме режиссера «Ночной портье» 1974 года. Рэмплинг назвала Кавани постановщицей, которая заставляет зрителя задаваться вопросами «о прекрасном, уродливом и нерешенном».

Юбилейный Венецианский кинофестиваль проходит на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Его открыл фильм «Команданте» итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса. Биографичная драма «Феррари» режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером закроет конкурс.

Ранее режиссер отмененного в Израиле спектакля прокомментировал произошедшее.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости