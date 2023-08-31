Глава жюри Венецианского кинофестиваля высказался о голливудских забастовках

«У каждого произведения искусства есть ценность, это не просто кусок контента — любимое слово в Голливуде сейчас. Важно, чтобы каждый был вознагражден за произведение искусства, к которому приложил руку, чтобы вернуться к идее того, что искусство важнее контента», — заключил он.