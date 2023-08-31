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Глава жюри Венецианского кинофестиваля высказался о голливудских забастовках

Глава жюри Венецианского фестиваля в 2023 году Дэмьен Шазелл высказался о забастовках голливудских сценаристов и актеров. Его цитирует Reuters.

Глава жюри Венецианского кинофестиваля высказался о голливудских забастовках
© Газета.Ru

«Очевидно, для актеров и сценаристов в Голливуде настало трудное время, для съемочных групп тоже», — признал режиссер фильма «Вавилон» на закрытии фестиваля.

Он попросил разделять искусство и контент.

«У каждого произведения искусства есть ценность, это не просто кусок контента — любимое слово в Голливуде сейчас. Важно, чтобы каждый был вознагражден за произведение искусства, к которому приложил руку, чтобы вернуться к идее того, что искусство важнее контента», — заключил он.

Летом 2023 года актеры и сценаристы вышли на совместную забастовку впервые за 63 года. Они хотят повышения оплаты труда и изменения условий труда на фоне привлечения к созданию фильмов искусственного интеллекта и развития стриминговых платформ.

Ранее популярный итальянский актер раскритиковал выбор Драйвера на роль Феррари.

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