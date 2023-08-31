Раппопорт – главный представитель России на Венецианском кинофестивале

30 августа начал работу 80-й Венецианский кинофестиваль, подтвердивший свой статус старейшего международного киносмотра. Как пишут "Известия" в репортаже с церемонии открытия, форум может оказаться самым одиозным за все годы.

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Во-первых, в его программу включены фильмы Романа Полански и Вуди Аллена, пользующихся славой скандальных постановщиков. Во-вторых, заметно отсутствие голливудских светил – следствие забастовок американских сценаристов и актеров. В-третьих, вызвало ажиотаж то, что у фестиваля оказался самый молодой председатель жюри в истории Дэмьен Шазелл, и его поступок на пресс-конференции. Он появился в футболке с надписью "Гильдия сценаристов бастует" и заявил, что поддерживает требования бастующих. И, наконец, хоть российских фильмов в программе смотра нет, но присутствие России очевидно. Над дворцом фестиваля вывешен флаг РФ, а в числе гостей есть российские артисты. Кроме того, на фестивале будет показана новинка Полански "Дворец", где одну из больших ролей сыграл Александр Петров, а также задействован Антон Пампушный.

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Фильмом открытия вместо "Претендентов" Луки Гуаданьино внезапно оказалась итальянская военная драма "Команданте" Эдоардо Де Анджелиса. Вообще, по сведениям издания, в нынешних условиях у кинофестиваля заметен перевес в сторону "итальянской" повестки. Фильм "Команданте" – байопик про командира подлодки Сальваторе Тодаро, который вступил в бой с противником, притворившимся нейтральным торговым судном, потопил корабль, но спас его экипаж.

Почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство уже успела получить итальянский режиссер Лилиана Кавани, автор культового фильма "Ночной портье". Исполнительница главной роли в этой картине Шарлотта Рэмплинг специально приехала в Венецию, чтобы лично вручить Кавани "Золотого льва".