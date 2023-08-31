Умер продюсер "Звездных войн" и "Мстителей" Джэми Кристофер
На 53-м году жизни умер один из значимых голливудских продюсеров Джэми Кристофер. Она занимался продюсированием "Стражей Галактики", второго "Тора", картин "Звёздные войны: Последние джедаи", "Черная вдова", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Мстители: Эра Альтрона".
Как сообщает Deadline, причиной смерти стали осложнения на сердце.
"Мы невероятно опечалены кончиной Джэми. Он был частью команды Marvel Studios более десяти лет, был замечательным членом съемочной группы. Джейми был любимым членом нашей семьи Marvel Studios, и нам будет его очень не хватать. Наши глубочайшие соболезнования выражаются его семье и друзьям", - публикует издание заявление руководителей Marvel Studios Кевина Файги и Луис Д‘Эспозито.
В сообщении говорится, что Кристофер должен был работать над проектом "Фантастической четверки".