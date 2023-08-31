Умер продюсер "Звездных войн" и "Мстителей"

"Мы невероятно опечалены кончиной Джэми. Он был частью команды Marvel Studios более десяти лет, был замечательным членом съемочной группы. Джейми был любимым членом нашей семьи Marvel Studios, и нам будет его очень не хватать. Наши глубочайшие соболезнования выражаются его семье и друзьям", - публикует издание заявление руководителей Marvel Studios Кевина Файги и Луис Д‘Эспозито.