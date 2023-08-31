Селена Гомес нарушила правила забастовки Гильдии киноактеров

Певицу и актрису Селену Гомес раскритиковали за то, что она нарушила правила забастовки Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Page Six.

© Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

31-летняя Селена Гомес опубликовала в личном блоге кадры со съемок сериала "Убийства в одном здании", в котором играет одну из главных ролей. В посте артистка отметила официальный аккаунт сериала и добавила подпись, что скучает по работе.

Пост Гомес вызвал негативную реакцию в сети: звезду обвинили в том, что продвигая своей фильм, она оскорбляет бастующих представителей Гильдии киноактеров.

"Это прямое нарушение. Вы не должны упоминать свою работу, потому что посты в социальных сетях приравниваются к продвижению этой работы", "У нее большие проблемы. Возможно внесение в черный список, потому что это прямое нарушение правил продвижения", - написали пользователи.

После массы гневных комментариев, Селена Гомес удалила свой пост.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.