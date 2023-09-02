Киану Ривзу 59: какие трагедии случались с ним с самого детства

Второго сентября исполняется 59 лет одному из самых харизматичных, воспитанных и грустных людей в Голливуде. Да, весь мир знает, что Киану Ривз обычно грустит или ностальгирует. Конечно, тому есть причины в его прошлом. "Рамблер" расскажет о том, какие трудности были в жизни у Ривза.

© Кадр из фильма "Джон Уик"

Звезда «Матрицы: Возрождения» Киану Ривз сделал блестящую карьеру, но вдали от камер актер пережил ряд личных трагедий.

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Путь для 57-летнего актера был нелегким, и именно поэтому фанаты были в восторге, когда он подтвердил, что нашел свою любовь в 2019 году.

Тюрьма и передозировка наркотиками

Хотя голливудскому актеру повезло с внешностью и талантом, которые сделали его звездой, трагедия преследовала его личную жизнь с детства.

Отец Киану ушел, когда ему было всего три года, прежде чем его посадили в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.

За свою блестящую карьеру в кино актер видел, как его близкие и лучшие друзья умирали при ужасных обстоятельствах, в том числе от передозировки наркотиков.

Эти испытания не ожесточили его – как раз наоборот. Киану считается одной из самых милых и щедрых звезд Голливуда.

Десятилетие трагедий

В канун Рождества 1999 года его дочь Ава Арчер Сайм-Ривз родилась мертвой, когда его возлюбленная Дженнифер Сайм была на восьмом месяце беременности.

Они познакомилась с Киану на рекламной вечеринке его альтернативной рок-группы Dogstar в 1998 году, где «мгновенно влюбились друг в друга».

Но отношения молодой пары, искалеченной потерей ребенка, распались всего через несколько недель после утраты.

Фатальная авария

Спустя два года после горя из-за потери малышки Авы Дженнифер посетила вечеринку, устроенную готик-рокером Мэрилином Мэнсоном.

Говорят, она ехала домой на своем джипе в нетрезвом виде и врезалась в ряд припаркованных автомобилей. Дженнифер выбросило с переднего сиденья и девушка мгновенно скончалась.

Говорят, что Киану было «очень, очень трудно справиться с ее смертью».

В 2017 году он говорил журналу Esquire, что не думает, что после трагического прошлого у него когда-нибудь будет семья:

"Слишком поздно. Все кончено."

«Горе и утрата никогда не уходят».

Дочь Киану родилась мертвой после того, как Киану провел десять лет, помогая своей сестре Ким бороться с опасным для жизни раком крови, лейкемией.

Киану стал ее основным опекуном в начале 1990-х годов, помогая ей выздороветь, в то время как его актерская карьера стремительно развивалась.

Он сказал:

«Знаете, она всегда была рядом со мной. Я всегда буду рядом с ней».

Она вылечилась от болезни, и с тех пор Киану основал благотворительную организацию по борьбе с раком, но решил не упоминать в ней свое имя.

Потеря лучшего друга

В октябре 1993 года, в возрасте 23 лет умер его лучший друг и актер Ривер Феникс.

Звезда сериала «Останься со мной» упал в обморок возле голливудской музыкальной площадки The Viper Room после приема «Спидбола» — комбинации морфия и кокаина.

Феникс говорил, что Киану был «как его старший брат». А Киану отвечал ему:

«Я всегда любил тебя, Ривер. Ривер — мой лучший друг, а их у меня не так уж и много».

Киану, которому на тот момент было 23 года, снимался в блокбастере «Скорость» с Сандрой Баллок, когда Ривер умер.

Сандра тогда сказала:

«Я думаю, Киану многое пережил, хотя и не показывает этого. Он скрывает огромную боль».

Наконец, Любовь

Учитывая все пережитые потери, счастье Киану с Александрой Грант особенно приятно.

Помимо книжного сотрудничества, в 2017 году они основали издательскую компанию X Artists' Books, целью которой является публикация «необычных коллабораций».

Прежде чем стать официальными, пара ранее появлялась вместе на различных мероприятиях, в том числе на показе весенне-летней мужской коллекции Saint Laurent в Малибу.