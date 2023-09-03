Скрывала болезнь и всегда улыбалась: жизнь и карьера Евгении Брик
3 сентября свой день рождения могла бы праздновать талантливая актриса Евгения Брик. Но, увы, жизнь артистки оборвалась в феврале 2022 года: Брик скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса долгое время скрывала страшную болезнь от поклонников, поэтому для многих ее уход стал настоящим шоком.
В день рождения актрисы «Рамблер» вспоминает о том, как складывалась ее карьера, и ролями в каких фильмах и сериалах Евгения Брик запомнилась зрителям.
Настоящая фамилия Евгении Брик — Хиривская. Сценический псевдоним Брик (в честь деда по отцовской линии) девушка взяла, уже став актрисой.
К всеобщему вниманию Евгения привыкла с самого детства: уже в возрасте пяти лет девочка участвовала в качестве манекенщицы в показах Общесоюзного Дома моды на Кузнецком мосту. Но и учебе девочка уделяла много внимания: Женя училась в школе с углубленным изучением английского языка, а также окончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Евгения довольно быстро определилась с выбором профессии: несколько раз в детстве девочка снималась в массовках фильмов. Ей это понравилось, она решила стать актрисой. Евгения перевелась в школу при Театральном училище имени Щепкина, а после ее окончания поступила в ГИТИС на курс Александра Збруева.
Еще во время учебы в институте Евгения появилась в небольших ролях в нескольких фильмах. Но настоящим началом своей карьеры актриса считала роли в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».
В 2002 году Евгения сыграла в фильме «Подмосковная элегия» Валерия Ахадова, ее роль Ляли была отмечена премией за лучший актерский дебют.
Следом были роли в сериалах, а затем актриса получила свою первую главную роль «Граф Монтенегро», к сожалению, не слишком высоко оцененном критиками.
В 2002 году Евгения Брик познакомилась с кинорежиссером Валерием Тодоровским, за которого вышла замуж в 2006 году. В 2009 году у пары родилась дочь Зоя.
Тодоровский с удовольствием снимал супругу в своих фильмах, не отставали от него и другие режиссеры, часто приглашавшие талантливую и красивую актрису в свои проекты. Напомним о нескольких из них.
«Стиляги»
После фильма Тодоровского, рассказывающего историю молодежи середины 1950-х годов, где Брик исполнила роль комсомолки Кати, в жизни актрисы случился виток популярности. А Евгения получила премию «Ника» за лучшую роль второго плана.
«Оттепель»
Интересную, хотя и не главную роль Ларисы Евгения сыграла и в знаменитом сериале своего супруга «Оттепель». С появления актрисы на экране начинается, собственно, фильм. И хотя Брик поначалу очень хотела сыграть главную героиню, Тодоровский сумел убедить ее примерить на себя другой образ. И оказался прав: роль Евгении не осталась незамеченной зрителями.
«Географ глобус пропил»
В драме Александра Велединского Евгения Брик сыграла учительницу немецкого языка Киру Валериевну. Роль вновь не была главной, но снова — очень заметной. Партнером актрисы по съемочной площадке стал Константин Хабенский.
«Долгий путь домой»
Одну из главных ролей в компании Дарьи Мороз, Александра Лазарева-младшего, Артема Ткаченко и Елизаветы Боярской Евгения Брик исполнила в мелодраме Ольги Добровой-Куликовой. Актриса сыграла роль Дины, коварной разлучницы главных героев, оказавшейся в итоге просто несчастной влюбленной женщиной, которую цинично обманули.
«Никто не узнает»
Главная роль Даши Гудковой, жены главного героя, в сериале Алены Званцовой стала последней в жизни и карьере Евгении Брик. Актриса сыграла роль сильной женщины, которая, на самом деле, очень уязвима, а еще ей приходится идти на компромиссы ради семейного счастья. На фестивале «Пилот», где в 2019 году были показаны первые серии проекта, Евгению Брик назвали лучшей актрисой.