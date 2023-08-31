«Хочу немного подумать о жизни»: Проклова отметит юбилей в горах

2 сентября заслуженная артистка России Елена Проклова отметит 70-летие. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой перед этой важной датой.

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— Елена Игоревна, как вы собираетесь отметить юбилей?

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— Конечно, в этом году не будет так, как раньше. Если прежде я устраивала банкеты на 100–150 человек и мы с гостями получали удовольствие от шумного праздника, то в этот раз в день юбилея я хочу побыть одна, в окружении самых близких. Я сейчас нахожусь в горах, в Сочи. Хочу немного подумать о жизни, подвести итоги. Бурные посиделки с друзьями уже были, а таких тихих именин — еще нет.

— Вы больше любите дарить подарки или их получать?

— И то и другое (смеется).

— Дарили ли вам какие-то особенные подарки?

— Я никогда не думаю о том, что именно я получаю. Важнее сам человек и его отношение ко мне. Даже если это самая незначительная вещь, но подаренная от души, она меня будет радовать.

— Вы снимались в легендарных советских картинах. А что вы думаете о современном кинематографе?

— Безусловно, есть отличия от советского, и, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Некоторые предложения меня просто шокируют. Я ведь в основном работаю в театре, иногда играю до 15 спектаклей в месяц. Вот там жива и классика, и публика. От замечательных зрителей, чудных партнеров, поездок и гастролей получаю удовольствие.

— Ваша последняя премьера — спектакль «Семейный шкаф и его обитатели» в «Школе современной пьесы» . Что можете сказать об этой работе?

— Я давно не работала в репертуарном театре, но очень хорошо знаю режиссера Романа Самгина. Я получала удовольствие от репетиций, а теперь получаю удовольствие от спектаклей. Однако это точно не последняя моя работа в репертуарном театре: в конце сентября в Санкт-Петербурге состоится еще одна премьера — спектакль Татьяны Вдовиченко «Палата бизнес-класса».

— А какие у вас планы на следующий год помимо игры в спектаклях?

— 2024 год весь уже расписан от начала и до конца: гастроли, поездки, города. На отсутствие работы точно жаловаться не могу! Главное, чтобы хватило сил на это и Господь дал здоровья продолжать выступать.

СЕМЬ ЛУЧШИХ РОЛЕЙ

«Ключ без права передачи» — фильм, 1976 год. Роль: Марина Максимовна, классный руководитель 10-го «Б», учитель литературы

«Мимино» — фильм, 1977 год. Роль: стюардесса Лариса Ивановна Комарова

«Собака на сене» — двухсерийный фильм, 1977 год. Роль: Марсела

«Мы жили по соседству» — фильм, 1982 год. Роль: Валя, подруга Тони Летовой

«Призраки Замоскворечья» — сериал, 2019 год. Роль: Ираида Самсоновна