Актеры, которые поссорились из-за ролей

Иногда роль в фильме становится для актеров настоящим поводом для ссоры. Чтобы поучаствовать в желанном проекте, артисты порой идут на многое, в том числе — кражу роли и предательство друзей.

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Подробнее об этих конфликтах — в материале "Рамблера".

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Гвинет Пэлтроу и Вайнона Райдер

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Вайнона Райдер и Гвинет Пэлтроу долгое время были не разлей вода. Многие думали, что дружеский союз двух актрис невозможно разрушить: они жили в одном доме, вместе ходили на вечеринки, по магазинам и даже посещали двойные свидания с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном. Но их дружбе пришлось конец, когда Гвинет украла роль у Вайноны в фильме "Влюбленный Шекспир". Ходят слухи, что однажды Пэлтроу увидела в комнате подруги сценарий и решила пройти прослушивание на роль Виолы де Лессепс. Именно ее собиралась сыграть Райдер.

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Пэлтроу понравилась кастинг-директорам больше, и в итоге в фильм взяли ее. За эту роль Гвинет даже получила "Оскара", но, увы, потеряла дружбу с Вайноной.

Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков

Кадр из сериала "Бригада"

Изначально оба актера подружились на съемках сериала "Бригада". В этом им во многом помог режиссер Алексей Сидоров, который собрал четырех исполнителей главных ролей в одной квартире и устроил им совместные посиделки. "Бригада" стала безумно успешной, ведь все смогли узнать друг друга и естественно отыграть свои роли.

Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"

Вот только товарищеские отношения между Безруковым и Вдовиченковым продлились не так долго. Дело в том, что изначально главную роль в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой" должен был получить Владимир Вдовиченков. Но буквально в самом начале съемок его заменили на Сергея Безрукова, что Вдовиченков посчитал не просто оскорблением, а настоящим предательством со стороны коллеги по "Бригаде" и друга.

Константин Хабенский и Александр Домогаров

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В кинокартине "Адмирал" главную роль должен был сыграть Александр Домогаров, который, по его словам, и разработал идею для проекта. Он изучал дополнительную литературу по теме и тщательно готовил сценарий. Однако когда фильм перешел под чужое крыло, Домогарову отказали в роли и предложили ее Хабенскому.

Кадр из фильма "Адмирал"