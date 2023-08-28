Советские актеры, которые прославились эпизодическими ролями

Некоторые советские актеры стали известны как мастера эпизода. Во многих фильмах они исполняли второстепенные роли, однако легко влюбляли в себя зрителей и крали кадр благодаря таланту и харизме.

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"Рамблер" рассказывает, какие советские актеры даже небольшим появлением на экране смогли впечатлить зрителей.

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Фаина Раневская

Фаина Раневская — неподражаемая исполнительница эпизодических ролей. Роли в картинах "Весна" и "Подкидыш" считаются одними из самых лучших в карьере Раневской, однако в этих фильмах она сыграла далеко не главных персонажей. Кроме того, цитаты актрисы из кинолент вскоре стали настоящими крылатыми выражениями.

"Муля, не нервирую меня!" — сказала героиня Раневской в фильме "Подкидыш".

"Красота — это страшная сила!" — из кинофильма "Весна".

Игорь Ясулович

В карьере Игоря Ясуловича не было оглушительных главных ролей, однако каждое появление на экране оказывалось невероятно запоминающимся. Например, в фильме "12 стульев" Ясулович сыграл инженера Щукина, мужа Эллочки-людоедки, который случайно застрял на лестничной клетке в неглиже. После этой роли актер даже шутил, что его стали называть "пионером эротического фильма".

Готлиб Ронинсон

Кадр из фильма "Афоня"

Актер Готлиб Ронинсон в своем время стал настоящим королем эпизода. Несколько десятилетий он исполнял небольшие роли, но успел поработать со множеством известных советских режиссеров: Эльдаром Рязановым, Георгием Данелией, Леонидом Гайдаем. Каждое появление Готлиба Ронинсона на экране было очень ярким.

Наиболее запоминающимися ролями в его карьере считают астронома Архимеда из "Афони", актера Мовзона из "О бедном гусаре замолвите слово", начальника Юрия Деточкина из "Берегись автомобиля" и пассажира из "Иронии судьбы, или С легким паром!". В кино Готлиб Ронинсон играл в основном милых чудаков.

Светлана Светличная

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До съемках в фильме "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая Светлана Светличная уже неоднократно появлялась в кино, однако известность ей принесла именно эпизодическая роль роковой красавицы Анны Сергеевны. Кроме того, Светлана Светличная стала первой советской актрисой, которая станцевала подобие стриптиза на экране.

Светличная даже признавалась, что на волне популярности ей "снесло голову". Актрисе льстило, что многие женщины из провинции одеваются так же, как и она.