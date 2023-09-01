Никита Михалков поздравил Сергея Гармаша с 65-летием

Режиссер Никита Михалков поздравил актера Сергея Гармаша с юбилеем, назвав артиста «самородком». Обращение режиссера опубликовано в Telegram-канале «Бесогон».

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«Мощный, сложный, разнообразный, сам себя сделавший, сумевший опыт своей жизни вложить в огромное количество ролей, которые сыграл. Нигде никогда не халтурил», — заявил кинематографист.

Михалков подчеркнул, что сотрудничал с Гармашем в своей ленте «Утомленные солнцем-2». Они также пересекались в театре.

«Он замечательно тяжелый человек в том смысле, что он принципиален, и понятен, и искренен», — отметил режиссер.

Гармаш окончил актерский факультет Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького в 1984 году. После выпуска он стал актером Московского театра «Современник».