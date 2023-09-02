Умер актер из "Мира Юрского периода" Джимми Баффет

Ушел из жизни американский артист Джимми Баффет. Баффет - певец, автор песен, продюсер и актер.

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Дебютировав на экране в 70-х, Баффет снялся в "Капитане Крюке", мини-сериале "С Земли на Луну", "Конго", "Пляжном бездельнике", "Мире Юрского периода", других. Его песни звучат в десятках фильмов и телешоу, включая "Симпсонов".

Некролог опубликован на официальных аккаунтах артиста в соцсетях минувшей ночью. Баффет скончался в Миссисипи на 77-м году жизни.