Участник шоу «Голос» рассказал, как провалил пробы на главную мужскую роль в «Вызове»

Премьера драмы «Вызов» состоялась еще 20 апреля — но первый в истории фильм, ради которого актеры отправились в космос, обсуждают до сих пор. В новом выпуске шоу-подкаста «Неформат», посвященном картине, телеведущий, певец и музыкант Антон Лаврентьев сделал неожиданное признание. Оказывается, артист, известный по шестому сезону шоу «Голос», пробовался на роль хирурга Владислава Николаева — ту самую, которую в результате сыграл Милош Бикович.

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Называть имя человека, из-за которого он так и не принял участие в съемках блокбастера, артист не стал. Благо других тем для обсуждения было более чем достаточно.

Гости подкаста — космонавт Олег Новицкий и певица Юлианна Караулова — и ведущие Антон Лаврентьев, Валя Карнавал и Карина Кросс поделились любимыми моментами фильма и даже попробовали космическую еду из тюбиков: куриные наггетсы, гороховый суп и шаверму. Последнее блюдо досталось Вале Карнавал: уроженка Ростова-на-Дону, по собственному признанию, в шаверме знает толк — но на этот раз ее постигло разочарование.