«Все разговоры о ней». Храмова рассказала, как сильно Янин любил супругу

«Все разговоры были о ней»: актриса Храмова рассказала, как сильно Янин любил свою супругу
Российская актриса Татьяна Храмова была коллегой Алексея Янина, скончавшегося сегодня утром, по сериалу «Свет и тень маяка». Артистка отметила в разговоре с «Вечерней Москвой», что Алексей был очень добрым человеком и безумно любил свою супругу Дарью и сына.
— Это большая утрата для нас и для российского кинематографа. Алексей был человеком, в котором горела жизнь! Талантливый, добрейшей души человек. Он был хорошо воспитан, всегда улыбчивый, лучезарный. Он очень любил свою супругу Дарью и их сына. Всегда все разговоры были только о ней! Это была настоящая искренняя любовь, — сказала Храмова в комментарии «ВМ».
О смерти Янина стало известно в субботу, 2 сентября. Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40 лет.
Российская певица Дарья Янина поделилась эмоциями, которые ей пришлось испытать из-за смерти своего супруга. Пара познакомилась в конце нулевых, и шесть лет они жили счастливо: много работали, воспитывали сына. Но весной 2015-го в их семью пришла беда — актер перенес инсульт, после чего не мог даже самостоятельно ходить.