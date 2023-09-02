«Все разговоры о ней». Храмова рассказала, как сильно Янин любил супругу

— Это большая утрата для нас и для российского кинематографа. Алексей был человеком, в котором горела жизнь! Талантливый, добрейшей души человек. Он был хорошо воспитан, всегда улыбчивый, лучезарный. Он очень любил свою супругу Дарью и их сына. Всегда все разговоры были только о ней! Это была настоящая искренняя любовь, — сказала Храмова в комментарии «ВМ».