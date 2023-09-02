Супруга Алексея Янина опровергла новость о его смерти

Супруга актера Алексея Янина Дарья Янина рассказала, что новость о смерти ее мужа оказалась ошибкой. Опровержение появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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«Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», — написала Дарья.

По ее словам, Алексей Янин жив, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, в коме.

Ранее новость о смерти актера на 41-м году его жизни распространил Российский академический молодежный театр (РАМТ). Там рассказали, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.