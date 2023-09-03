Как Киану Ривз добился успеха и обрел счастье

Киану Ривз на протяжении многих лет остается объектом пристального внимания журналистов — и все потому, что слишком отличается от своих коллег по актерскому цеху. Он равнодушен к деньгам и роскоши, не зациклен на статусе мегазвезды и вместо шикарного лимузина предпочитает ездить на мотоцикле или метро.

© Lenta.ru

Даже за роли в голливудских блокбастерах актер не цепляется, какие бы сумасшедшие гонорары ему за них ни сулили. А еще Ривз старается не афишировать личную жизнь, поэтому его внезапное появление на публике со спутницей стало настоящей сенсацией и породило массу слухов и домыслов.

Видео дня

В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актер пережил потерю лучшего друга, нерожденной дочери и невесты, едва не угробил карьеру, но сумел остаться одним из самых добрых и человечных людей в Голливуде.

Тайный роман «грустного Киану»

В начале мая 2023 года все медиа мира облетела новость, что канадский актер Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе со своей возлюбленной, 50-летней художницей Александрой Грант. Инсайдеры сообщили журналистам, что пара планирует организовать тихую закрытую церемонию в спокойной обстановке.

«Они хотят сохранить все в тайне от всех, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей», — поделились информацией источники в окружении артиста

Об отношениях Ривза и Грант стало известно осенью 2019 года, когда они, держась за руки и нежно улыбаясь друг другу, появились на красной дорожке благотворительного мероприятия LACMA Art + Film в музее искусств Лос-Анджелеса. Обычная на первый взгляд ситуация получила широкое освещение в прессе потому, что роману предшествовали десятилетия добровольного затворничества. Поклонники актера, которому 2 сентября 2023 года исполнилось 59 лет, почти перестали надеяться, что он когда-нибудь обзаведется семьей — слишком уж много потерь ему пришлось пережить.

Недоучка с мечтой об актерской карьере

Ударов под дых судьба Ривзу действительно нанесла немало: сложное детство, гибель невесты, нерожденной дочери и лучшего друга, тяжелая болезнь сестры. Из-за бесконечной череды личных трагедий некогда улыбчивый актер замкнулся в себе, а в уголках его глаз притаилась грусть. Работа, которую Киану любит до самозабвения, всегда была для него отдушиной и способом выразить чувства, которым не было выхода в реальной жизни. При этом изначально Ривз не горел желанием стать артистом. Просто так получилось. Он, как и большинство канадских мальчишек, мечтал стать звездой хоккея и отстаивать честь страны на Олимпиаде, но эти планы перечеркнула серьезная травма ноги.

С учебой у будущей голливудской звезды, кстати, тоже не задалось. Работа матери мальчика требовала частых переездов, поэтому за несколько лет он сменил четыре учебных заведения, а затем из-за дислексии был вынужден поступить в специальную школу в Торонто. Однако и ее Киану не окончил. Но не из-за того, что буквы не складывались в слова, — благодаря железной силе воли он научился довольно быстро читать. Просто играть на сцене ему стало интереснее, чем грызть гранит науки.

Я часто чувствовал себя аутсайдером. То есть... это все из-за того, как я рос: сменил много школ, часто переезжал. И всюду оказывался никому не нужным неудачником без друзей, — Киану Ривз.

Впервые на театральную сцену Ривз вышел в девятилетнем возрасте: ему досталась небольшая роль в мюзикле «Чертовы янки». В пятнадцать лет он уже играл Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта», а в семнадцать, так и не получив аттестат о среднем образовании, отправился покорять большие и малые экраны.

С канадского ТВ прямиком на голливудские холмы

В начале 1980-х годов Киану дебютировал на телевидении в качестве корреспондента программы для подростков на канадском канале CBS и «засветился» в сериале «Упорство». Затем начал активно сниматься в рекламе и короткометражных фильмах.

Первым полнометражным проектом для молодого актера стала картина 1986 года «Молодая кровь», в которой он сыграл в тандеме с Патриком Суэйзи. В это же время Ривз получил грин-карту и твердо решил перебраться из Торонто в Лос-Анджелес.

В Голливуде карьера Ривза резко пошла в гору. Произошло это во многом благодаря тому, что его взял под свое крыло кинопродюсер Эрвин Стофф, согласившийся стать его агентом. Стоит отметить, что Стофф до сих пор является менеджером актера и принимает участие в продюсировании многих его фильмов.

В начале 1990-х Ривза стали приглашать в высокобюджетное кино. Все началось с боевика «На гребне волны», за роль в котором он удостоился премии MTV в номинации «Самый желанный актер». Затем последовали «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы и ставший культовым независимый фильм «Мой личный штат Айдахо». Сценарий последнего так впечатлил Киану, что он убедил Ривера Феникса, считавшегося одним из самых одаренных артистов своего времени, сыграть в нем одну из главных ролей.

Желание Ривза поработать с лучшим другом обошлось ему дорого. Именно во время съемок «Моего личного штата Айдахо» Феникс, до этого всегда популяризировавший здоровый образ жизни, пристрастился к наркотикам. Началось все с того, что друзья начали баловаться кокаином, чтобы лучше вжиться в роль, но Ривер просто не смог остановиться. Пагубная привычка привела к его внезапной кончине от передозировки смеси героина, кокаина и валиума прямо перед входом в ночной клуб в 1993 году. Эта потеря стала первым болезненным ударом судьбы для Киану.

Я выл как собака. Пытался глушить этот кошмар наркотиками — не помогло. Наоборот, я все время помнил, что именно они сгубили Ривера. Его смерть стала предупреждением для меня. С тех пор я никогда не прикасался к наркотикам. Употребляя кокаин, мы с ним не убегали от повседневности, просто развлекались. И вот чем все закончилось, — Киану Ривз.

Lenta.ru

Чтобы заглушить душевную боль и при этом не погрузиться в наркотический угар, Ривз с головой ушел в работу, что незамедлительно принесло свои плоды. В 1994-м он вместе с Сандрой Буллок снялся в боевике «Скорость» и благодаря грандиозному успеху этого фильма проснулся звездой первой величины.

350,5 млн $ собрала «Скорость» в прокате. Это почти в 12 раз больше бюджета картины. Гонорар Киану Ривза за эту роль составил 1,2 миллиона долларов.

Став героем боевиков, Киану не стал отказываться от авторского кино и театральной сцены. В результате хорошие отзывы критиков получила его работа в постановке «Гамлет» и роли в фильмах «Прогулка в облаках», «Адвокат дьявола» и «Дублеры». Однако параллельно с удачными проектами во второй половине 1990-х у актера выходили и кассовые провалы, самыми громкими из которых стали драма «Чувствуя Миннесоту», кибер-боевик «Джонни-мнемоник» и триллер «Цепная реакция».

В ожидании счастья

Личная жизнь Киану в этот период тоже складывалась удачно. Он хоть и считался секс-символом, но никогда не был сердцеедом, как Джордж Клуни, и не выбирал в спутницы топ-моделей, как Леонардо Ди Каприо. Завоевать его сердце смогла скромная ассистентка режиссера Дэвида Линча, начинающая актриса Дженнифер Сайм. Их знакомство состоялось в 1998 году и быстро переросло в бурный роман. Влюбленные стали жить вместе, выглядели очень счастливыми, готовились пожениться, а к началу нового тысячелетия объявили о скором пополнении в семействе.

Ривз и Сайм уже видели себя родителями и мечтали поскорее взять на руки свою маленькую девочку, которой даже придумали имя — Ава Арчер. К сожалению, мечты о семейном счастье так и не сбылись. Незадолго до родов, как раз когда Киану снимался в первой части «Матрицы», врач сообщил Дженнифер, что жизнь ребенка в утробе оборвалась из-за образовавшегося в пуповине тромба.

В тот день Дженнифер позвонила мне в Лондон и так рыдала, что я почти ничего не смог разобрать. Я понял только — что-то случилось с Авой. Купил билеты и срочно вылетел в Лос-Анджелес. Оказалось, наш ребенок погиб. Было решено искусственно стимулировать роды. Я был там и все видел своими глазами, — Киану Ривз.

Потеря нерожденной дочери сильно повлияла на отношения влюбленных: замкнувшись каждый в своем горе, они практически перестали общаться и скоро решили разойтись. Ривз с головой ушел в работу и на все вопросы журналистов о Сайм сдержанно отвечал, что они расстались друзьями.

Дженнифер же справлялась с горем по-своему: у нее работы не было, поэтому она старалась забыться с помощью алкоголя, наркотиков и шумных тусовок. В результате ночью 1 апреля 2001 года она, не пристегнувшись ремнем безопасности, в нетрезвом виде села за руль своего внедорожника и на большой скорости врезалась в три припаркованные машины. Тело бездыханной женщины нашли только утром недалеко от ее искореженного автомобиля.

Очередная потеря подкосила Киану. Актер не давал интервью и не рассказывал о своем горе в различных шоу, он просто похоронил несостоявшуюся жену рядом с их нерожденной дочерью и до сих пор отказывается публично говорить на эту тему. Лишь однажды Ривз прервал молчание и признался, что очень скучает по временам, когда они с Дженнифер были вместе.

Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. (…) Когда люди, которых ты любишь, уходят, ты остаешься один. Я скучаю по тому времени, когда был частью их жизни, а они — частью моей. Интересно, каким было бы настоящее, если бы они были здесь, — что мы могли бы сделать вместе, — Киану Ривз.

Влюбленный в людей одиночка

Ривз погрузился в глубокую депрессию, которую поначалу попытался «вылечить» кокаином. К счастью, он быстро сумел взять себя в руки и предпочел справляться с горем более привычным способом — работой.

Но на этом невзгоды Киану не закончились. У его сестры, которую он считал самым близким человеком, диагностировали агрессивную форму лейкемии. Прогнозы специалистов не внушали оптимизма, но актер не сдавался: перевез сестру на Гавайи, купил ей там дом, возил в лучшие европейские клиники и дни и ночи проводил возле ее постели. Его усилия не прошли даром, и болезнь отступила.

После пережитых трагедий Ривз стал сознательно избегать серьезных отношений и отказался от мысли стать отцом — терять близких оказалось слишком больно. При этом он не превратился в черствого циника, скорее, наоборот, начал проявлять еще больше сочувствия и понимания к людям.

114 млн $ заработал Ривз за три фильма франшизы «Матрица». Примечательно, что 80 миллионов из своего гонорара он передал каскадерам и специалистам по спецэффектам в благодарность за их труд.

Из-за спонтанных актов доброты на съемочной площадке за Ривзом закрепилась репутация самого приятного человека в Голливуде, а о его хороших поступках уже ходят легенды. Так, пользователь Reddit под ником Kahi в одном из топиков, посвященных актеру, рассказал, что Киану, узнав о семейных проблемах одного из строителей декораций для «Матрицы», «выбил ему премию в 20 тысяч долларов на Рождество». А еще Ривз оказался одним из немногих актеров, кто действительно хочет знать имена всех работников съемочной площадки, всегда здоровается с ними и общается на равных. Он всегда помогает, если может помочь, и даже в дикой спешке может остановиться, чтобы сделать селфи с поклонницей.

Мем о грустном Киану

Наложили жизненные испытания отпечаток и на образ жизни Киану. Он был знаменит, зарабатывал миллионы долларов и пользовался бешеным успехом у женщин, но избегал шумных компаний и выходил на красные дорожки, только если того требовала работа. Вечера Ривз проводил за чтением сценариев с сигаретой и бокалом вина или гонял на одном из своих мотоциклов.

Я стараюсь не быть одиноким. И, черт возьми, это борьба. Я хочу жениться. Я хочу иметь детей. Но эти желания находятся на вершине горы. Сначала я должен подняться на нее. Я сделаю это. Просто дайте мне немного времени, — Киану Ривз.

Со временем Киану привык к одиночеству и начал использовать его как броню, защищающую от назойливого внимания журналистов. Даже собственный день рождения актер предпочитал отмечать в лучшем случае с сестрой, но чаще проводил время один в размышлениях и молчании. Возможно, по этой причине он и стал героем многочисленных мемов и прослыл самой печальной голливудской знаменитостью.

Основанием для этого послужила сделанная в 2010 году фотография, на которой Ривз сидел на лавочке в парке, ел сэндвич и кормил птиц. Снимок стал настолько популярен у создателей мемов, что актеру в конце концов пришлось прокомментировать его. Он заявил, что миф о «грустном Киану» сильно надуман, и он не настолько одинок, как может показаться со стороны: у него есть друзья, родные и в целом у него все хорошо. По словам Ривза, он просто не любит привлекать к себе лишнее внимание и ведет себя в соответствии с собственными представлениями о комфорте. Даже когда его сфотографировали папарацци, он не вовсе грустил — лишь «был голодным и думал о своих делах». Впрочем, объяснения актера не остановили поток креатива в сети. Поклонники решили, что 15 июня станет неофициальным праздником — Днем поднятия настроения Киану Ривзу.

«Я хочу найти родственную душу»

В 2014 году карьера Ривза совершила очередной виток. После нескольких откровенно неудачных во всех отношениях фильмов актер перевоплотился в «вежливого наемного убийцу-одиночку» Джона Уика из одноименного боевика. Эта роль превзошла по популярности даже образ Нео из «Матрицы». Все трюки актер, как обычно, выполнял сам, ради чего четыре месяца занимался джиу-джитсу.

Наконец-то наладилась и личная жизнь Киану. В какой-то момент казалось, что он поставил крест на самой возможности стать счастливым. При разговоре с журналистом актер как-то заявил, что после 50 лет уже слишком поздно и в каком-то смысле глупо задумываться о семье и детях. Однако роман с Александрой Грант стал для него наградой за все страдания и годы вынужденного одиночества. В одном интервью Ривз, обычно неохотно отвечающий на вопросы о личном, признался:

Я хочу найти родственную душу. Я бы хотел гармоничных отношений с женщиной, которой я мог бы посвятить всего себя, — Киану Ривз.

Хотя роман Киану и Александры начался относительно недавно, знакомство состоялось еще в 2009 году. У них оказалось много общих интересов, завязалась дружба. Затем Ривз пригласил знаменитую художницу поработать над иллюстрациями к своей книге стихов «Ода счастью и теням». Сотрудничество оказалось столь успешным, что позднее они стали совладельцами небольшого издательского дома X Artists’ Books.

Именно Александра помогла Киану пережить несостоявшееся отцовство и гибель близких людей, нашла так необходимые ему слова утешения и вытащила из затянувшейся депрессии. Незаметно их дружба переросла в любовь и, судя по всему, дело действительно идет к свадьбе.