Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелом состоянии актрисы

Дочь артистки Маргариты Тереховой Анна получила награду имени Павла Луспекаева «Госпожа удача» на кинофестивале в Анапе. Сама звезда не смогла посетить церемонию из-за болезни Альцгеймера, которой страдает уже несколько лет.

© Кадр из фильма "Зеркало"

Перед вручением награды зрителям показали кадры из фильмов, где снималась Маргарита Терехова, что растрогало весь зал, и в первую очередь ее дочь.

«Спасибо, люди сердечные, за любовь к маме, за вашу память. Эти кадры, конечно, меня растрогали, хотя я их знаю наизусть, как и все мамины фильмы; мама совершенно необыкновенный человек, она чудо, настоящее чудо», – со слезами на глазах поблагодарила Анна.

По словам женщины, Маргарита Терехова сейчас почти не встает с постели и редко разговаривает. Однако дочь продолжает читать ей стихи, рассказывает истории про семью и с любовью поглаживает маму по голове. Иногда актриса произносит короткие фразы, пишет Mk.ru.